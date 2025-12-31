CARIB
Els Estats Units van utilitzar drons de la CIA per atacar territori veneçolà
Trump assegura que van bombardejar un moll “carregat de drogues”
L’Agència Central d’Intel·ligència (CIA) dels Estats Units va portar a terme la setmana passada un atac amb drons contra una instal·lació portuària a Veneçuela, en el que constitueix la primera operació nord-americana coneguda dins del país, va informar dilluns The New York Times.
Segons el diari, l’atac va tenir per objectiu un moll que funcionaris nord-americans creuen que era utilitzat per la banda transnacional Tren de Aragua per emmagatzemar narcòtics i preparar-ne el trasllat en embarcacions.
El president, Donald Trump, va confirmar dilluns que els Estats Units van ser responsables de l’atac, encara que es va negar a detallar com es va executar o qui el va dur a terme. “Hi va haver una gran explosió a la zona del moll on carreguen les drogues als vaixells”, va dir el republicà a periodistes al seu recinte privat de Florida, Mar-a-Lago.
El Govern veneçolà no va comentar directament l’operació, mentre que el ministre de l’Interior, Diosdado Cabello, va denunciar una sèrie d’accions d’“assetjament, amenaces i atacs”.
D’acord amb The New York Times, l’operació marca una intensificació de la campanya de pressió de l’Administració Trump contra el Govern de Nicolás Maduro, que fins ara s’havia limitat a accions en aigües internacionals contra embarcacions sospitoses de narcotràfic.
Els EUA mantenen des de meitat d’any un ampli desplegament aeronaval al Carib, a prop d’aigües veneçolanes, que, segons afirma, té per objectiu combatre el narcotràfic, però que Caracas interpreta com a “amenaces” i un intent de propiciar un canvi de règim a Veneçuela.
Washington recolzarà atacar l’Iran si reprèn el programa nuclear
Donald Trump va assegurar en roda de premsa conjunta amb el primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, que estaria a favor d’atacar novament l’Iran si reprèn el programa nuclear. Trump va dir que l’Iran podria usar noves instal·lacions per reconstruir el seu programa. El govern israelià va anunciar que revocarà a partir de demà la llicència per operar a Gaza a 37 ONG, entre les quals Metges sense Fronteres i Oxfam. Hauran d’abandonar el país en un termini màxim de 60 dies.