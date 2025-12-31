POLÍTICA
L’auditoria del PSOE descarta finançament il·legal, però veu despeses “cridaneres” d’Ábalos
Com un dinar per a nou persones el dia de Nadal del 2019 o elevats tiquets d’àpats en una marisqueria. L’informe, encarregat pel mateix partit, analitza els pagaments entre 2017 i 2024
Una auditoria forense externa encarregada pel PSOE a dos catedràtics descarta l’existència de finançament il·legal a la formació perquè no hi ha indicis de fons no declarats o no traçats, mentre que ha trobat alguna despesa “cridanera” que la Secretaria d’Organització de José Luis Ábalos va carregar al partit. En poques ocasions consten “despeses notòriament improcedents”, com un dinar per a nou comensals el dia de Nadal del 2019 a València, menús infantils o rebuts “extraordinaris” en una marisqueria, La Chalana, com un menú per 332 euros o un rebut de cent euros per persona després de menjar cranca i ostres. Les despeses es consideren excessives quan superen els 60 euros per comensal i representen entre el 4 i el 25 %, segons l’any, dels 126.858 euros passats pel departament d’Ábalos durant la seua etapa com a secretari d’Organització. Així ho recull l’informe que el partit va anunciar al juliol per descartar irregularitats en els seus comptes en resposta a la investigació judicial contra els seus dos últims secretaris d’Organització, José Luis Ábalos i Santos Cerdán. Aquesta anàlisi estudia els pagaments en efectiu efectuats pel PSOE entre el 2017 i el 2024, així com els fons de la caixa en metàl·lic del partit. Ha estat elaborat pel catedràtic de Dret Financer i Tributari Félix Alberto Vega Borruego –un dels noms que Podem va proposar per al Consell General del Poder Judicial el 2018– i el professor de Dret Financer i Tributari César Martínez Sánchez, ambdós de la Universitat Autònoma de Madrid. Malgrat les “cridaneres” factures d’Ábalos, l’informe considera que el sistema de caixa del PSOE en el període analitzat és “coherent, tancat i verificable” perquè “totes les entrades d’efectiu tenen un origen bancari o responen a ajustaments d’avançaments i totes les sortides estan correctament documentades”. Davant d’això, la ministra de Ciència i secretària general del PSPV, Diana Morant, va admetre que van confiar en una persona “equivocada” en referència a Ábalos, que també “va poder estar robant del mateix partit”. “Es va aprofitar de la confiança que li vam fer”, va asseverar.
Per la seua part, la portaveu del PP al Senat, Alicia García, va qüestionar l’auditoria afirmant que “encarregar un informe sobre finançament il·legal del PSOE al mateix PSOE és com encarregar a Ábalos un informe sobre l’abolició de la prostitució o a Paco Salazar sobre assetjament sexual”.
L’anunci el va fer dimarts la portaveu del PP al Senat, Alicia García, que va explicar que la sol·licitud perquè pugui celebrar-se aquesta compareixença es traslladarà tant a Soto del Real i Institucions Penitenciàries com al Tribunal Suprem, que instrueix el cas en el qual està investigat i que va ordenar el seu ingrés en presó preventiva.
La compareixença, si fos autoritzada, podria celebrar-se mitjançant un trasllat policial fins al Senat o bé per via telemàtica, segons van apuntar fonts del PP. Si es produeix, serà la segona declaració d’Ábalos en aquesta comissió, atès que ja va ser un dels primers a comparèixer, el setè, el 6 de maig del 2024.
El PP cita l’exministre a la comissió del Senat el dia 8
La comissió d’investigació del cas Koldo al Senat, en la qual el PP té majoria per prendre decisions, citarà l’exministre José Luis Ábalos a comparèixer el 8 de gener, malgrat trobar-se actualment en presó provisional a Soto del Real (Madrid).