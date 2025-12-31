POLÍTICA
Mazón col·loca el seu excap de Gabinet d’assessor a la seua oficina d’expresident
L’expresident de la Generalitat valenciana Carlos Mazón ha designat el que va ser el seu cap de Gabinet i secretari autonòmic del Gabinet del President i Comunicació, José Manuel Cuenca, com a assessor de la seua oficina de suport, càrrec pel qual podria arribar a ingressar un sou de fins a 58.000 euros anuals, segons va avançar el diari Levante. El periodista és el primer dels dos assessors a què té dret Mazón en la seua qualitat d’excap del consell, nomenat en aquest departament ubicat a la ciutat d’Alacant. Com a expresident, Mazón també té dret a comptar amb un xòfer, un vehicle oficial i protecció personal. Cuenca, que era home de màxima confiança de Mazón, va guanyar protagonisme després que la jutge que investiga la gestió de la dana el cités a declarar fins en dos ocasions, després que el registre de les trucades de la que va ser consellera d’Interior, Salomé Pradas, investigada, mostressin que va parlar amb ell fins en quatre ocasions el dia de la tragèdia.
Segons va declarar Pradas, el llavors cap de Gabinet li va ordenar que no molestés Mazón. Va ser també el responsable de mantenir l’agenda del president el dia de la dana, inclòs el dinar amb la periodista Maribel Vilaplana, així com del discurs que va fer després de les inundacions.