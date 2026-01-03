PROTESTES
Almenys set morts a l’Iran durant cinc dies de manifestacions
Trump adverteix que “rescatarà” la població iraniana si no cessen els trets
Almenys set persones han perdut la vida i 119 han estat detingudes en els cinc primers dies de manifestacions en diversos punts de l’Iran, desencadenades pel deteriorament de la situació econòmica, segons una ONG pro drets humans. “Almenys 119 ciutadans han estat detinguts i 7 persones han perdut la vida, mentre que es reporten almenys 33 ferits”, va informar ahir l’ONG opositora Hrana, amb seu als Estats Units.
L’organització va reportar que tres persones, inclòs un adolescent, van morir dijous passat a la nit durant una concentració davant d’una comissaria de policia, i disset més van resultar ferides.
L’agència semioficial Fars va informar que tres manifestants van morir i 17 més van resultar ferits durant una concentració davant una comissaria de policia a la ciutat d’Azna, a la província occidental de Lorestan. Diversos mitjans afins a la Guàrdia Revolucionària iraniana, si bé van reconèixer les morts, van indicar que els manifestants es van enfrontar amb els agents.
Les manifestacions, que van començar diumenge a Teheran, s’han estès a desenes de ciutats, entre les quals Esfahan, Kerman, Kermanshah, Hamadan i la ciutat clerical de Qom.
Encara que el detonant de les protestes va ser el deteriorament de la situació econòmica, les manifestacions han agafat un to polític, amb consignes contra la República Islàmica, com “mort al dictador” o a favor de la reinstauració de la monarquia.
Per la seua part, el president dels EUA, Donald Trump, va advertir el Govern de l’Iran que acudirà al rescat de la població iraniana “si dispara i assassina manifestants pacífics”.
L’ONU demana a Israel que retiri el seu projecte de la pena de mort
L’ONU va reclamar ahir a Israel que retiri el projecte de llei que contempla la imposició obligatòria de penes de mort a palestins per l’assassinat d’israelians, argumentant que la proposta suposa un cop al Dret Internacional. Així mateix, Metges sense Fronteres va considerar que la decisió d’Israel de revocar els permisos d’operacions a Gaza i Cisjordània a gairebé 40 ONG és un “intent cínic i calculat” d’impedir la prestació dels seus serveis emparant-se amb “acusacions infundades”.