TRAGÈDIA
Espelmes i bengales en botelles de xampany, la hipòtesi més versemblant del foc a Suïssa
La fiscal del cantó de Valais remarca que no està confirmat i que els gerents del local ja han declarat com a testimonis. La xifra de ferits per l’incendi creix fins als 119, quatre més
Les autoritats suïsses apunten a la col·locació de bengales en botelles de xampany com a hipòtesi més versemblant de l’incendi que va arrasar un bar a l’estació d’esquí de Crans-Montana la nit de Cap d’Any i va deixar almenys 40 morts. “El foc va prendre de forma molt ràpida i generalitzada”, va destacar la fiscal general del cantó de Valais, Beatrice Pilloud, que va remarcar que la pista de les bengales i les espelmes no és definitiva al cent per cent, encara que és compartida per diversos testimonis de la tragèdia com l’inici del foc, després que algunes cambreres amb les botelles de xampany pugessin a les espatlles dels cambrers.
El sostre del bar discoteca Le Constellation estava cobert amb escuma com a material aïllant del so, altament inflamable, i es conformava de fusta, per la qual cosa les flames es van propagar ràpidament.
Els gerents del local ja han declarat en qualitat de testimonis i dependrà del que surti a col·lació en les investigadors si mantenen aquesta condició processal o se’ls obre una investigació penal.
De moment, el nombre de víctimes mortals confirmades és de 40, encara que diversos mitjans situen la xifra en 47. Així mateix, el comandant de la Policia de Valais, Frederic Gisler, va elevar la xifra de ferits de 115 a 119, ja que quatre persones es van presentar espontàniament a l’hospital a l’adonar-se que les ferides que presentaven eren més serioses del que semblava.
Dels ferits, 71 són de nacionalitat suïssa, 14 francesos, 11 italians, 4 serbis, un belga, un luxemburguès, un polonès i un portuguès, mentre que de la resta es desconeix encara la nacionalitat. Les autoritats italianes, a més, van confirmar que entre els morts hi ha un golfista de 17 anys, Emanuele Galepini.
La pirotècnia deixa 7 morts més
La tragèdia a Suïssa no va ser l’única a Europa durant la celebració de Cap d’Any. La manipulació de pirotècnia va provocar almenys cinc morts a Alemanya (un dels quals a Saxònia al tractar una “bomba pirotècnica”) i dos als Països Baixos, on aquest 2026 ja s’ha prohibit l’ús privat de focs artificials.