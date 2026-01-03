SUCCESSOS
Nadal ‘negre’ a la Comunitat de Madrid
Almenys tres morts en tres dies
La Comunitat de Madrid està sent colpejada per una sèrie de tràgics successos durant aquest Nadal. Un home va morir ahir a la matinada durant una baralla entre bandes suposadament magrebines al districte madrileny de Villaverde. Els agents van trobar el cadàver amb ferides d’arma blanca a tot el cos.
Així mateix, també a Villaverde, una dona va morir la matinada del 31 de desembre després que un home la tirés per la finestra. La víctima, de 26 anys i d’origen peruà, va ser empesa pel seu suposat propietari, de 45 anys i d’origen nigerià, encara que de moment no hi ha indicis de violència de gènere.
Mentrestant, dos joves van ser atesos durant la nit de dijous al ser ferits de gravetat per agressió amb arma blanca al municipi de Parla. Els homes presentaven ferides a l’esquena, al braç, a l’abdomen i a la zona lumbar.
Paral·lelament, la Guàrdia Civil ha detingut una dona per presumptament llançar un nadó nounat –ja mort– en un contenidor a localitat de Majadahonda. Els agents investiguen si la mare, de 18 anys i d’origen hondureny, havia avortat o si el nadó ja va nàixer mort.