JUSTÍCIA
“Porta la iniciativa de la comunicació, és la clau”
Missatge de Feijóo a Mazón el dia de la dana, segons el que ha enviat a la jutge. El PSOE demana la dimissió del líder popular
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha enviat a la jutge que investiga la dana els missatges que va enviar a l’expresident de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón el dia de la tragèdia. “Porta la iniciativa de comunicació... És la clau. Els alcaldes diputacions coordinats i amb la gent i tu informant”, li va dir Feijóo, que li va recomanar que liderés “informativament” com va fer “en l’incendi”. El dirigent popular es va interessar pel nombre de morts i desapareguts i va preguntar a Mazón si el Govern espanyol li va trucar. Feijóo ja havia entregat els missatges que li va enviar Mazón, on l’exmandatari valencià confirmava que havia rebut tota l’ajuda necessària del Govern central.La secretària general del PSPV-PSOE, Diana Morant, va retreure a Feijóo que estigués “centrat en el relat i no en les víctimes de la tragèdia”, i va afirmar que “la seua prioritat va ser liderar la mentida”, per la qual cosa va reclamar de nou la seua dimissió. Les crítiques al líder popular van ser nombroses dins del PSOE: el portaveu del partit, Patxi López, el va acusar de “portar més d’un any mentint als espanyols per salvar Mazón”, mentre que la delegada del Govern estatal a València, Pilar Bernabé, va carregar contra la passivitat de Feijóo a l’hora d’enviar els missatges a la jutge.
Assetjament laboral al PSOE
En paral·lel, al PSOE es continuen fent públiques acusacions contra alguns càrrecs, en aquest cas, d’una regidora per assetjament laboral contra José Luis Quintana, delegat del Govern a Extremadura i president de la Comissió Gestora a la regió després de la dimissió de Miguel Ángel Gallardo. El partit va negar ahir les acusacions i va anunciar accions legals contra els que facin aquest tipus d’afirmacions “falses”. “La persona en qüestió mai ha depès laboralment de José Luis Quintana”, va assenyalar el PSOE. A més, l’alcalde d’Almussafes (València), Toni González, va afirmar que les acusacions contra ell per assetjament sexual i laboral són “falses” al comparèixer davant del canal intern del partit.