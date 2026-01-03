SEGRE

Rússia acusa Ucraïna de la mort de 24 persones a Kherson

Danys causats ​​per un atac amb un dron ucraïnès a Kherson. - EUROPA PRESS / CONTACTO / DANIIL MIKHAILOV

Redacció

Les autoritats russes van denunciar ahir la mort de 27 persones, entre elles dos de menors d’edat, com a conseqüència de l’atac llançat per Ucraïna la vigília a la regió de Kherson, àmpliament ocupada per Rússia. Les autoritats d’Ucraïna van defensar que l’atac va tenir “un objectiu militar legítim”.

D’altra banda, almenys 30 persones van resultar ferides per un bombardeig rus sobre el centre de la ciutat de Khàrkiv, al nord-est d’Ucraïna.

