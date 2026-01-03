EUROPA
Rússia acusa Ucraïna de la mort de 24 persones a Kherson
Les autoritats russes van denunciar ahir la mort de 27 persones, entre elles dos de menors d’edat, com a conseqüència de l’atac llançat per Ucraïna la vigília a la regió de Kherson, àmpliament ocupada per Rússia. Les autoritats d’Ucraïna van defensar que l’atac va tenir “un objectiu militar legítim”.
D’altra banda, almenys 30 persones van resultar ferides per un bombardeig rus sobre el centre de la ciutat de Khàrkiv, al nord-est d’Ucraïna.