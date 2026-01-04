SUD-AMÈRICA
Condemna moderada de l’arrest del líder chavista i crides a una transició pacífica
Espanya afirma que no reconeixerà una intervenció contrària al dret internacional. França aposta per Edmundo González per liderar el nou Govern i el Kremlin reclama alliberar Maduro
L’atac dels EUA a Veneçuela va sorprendre tothom i, a Espanya, el ministeri d’Exteriors va emetre un comunicat en el qual va cridar a la “desescalada” i a trobar una solució pacífica, encara que va destacar que no reconeix els resultats de les eleccions del 2024. El president espanyol, Pedro Sánchez, va advertir que no reconeixerà una intervenció que “empeny la regió a un horitzó d’incertesa i bel·licisme”, mentre que la Generalitat va demanar “prudència i calma” i va instar a solucions “d’acord amb el dret internacional”, en paraules del conseller Albert Dalmau. Per la seua part, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va mostrar el seu suport als líders de l’oposició veneçolana, Edmundo González i María Corina Machado, perquè “Veneçuela recuperi el futur que Maduro li va arrabassar”, mentre que la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, va celebrar la “caiguda” del règim de Maduro, “un dictador que va segrestar les urnes i el seu poble”.
Fora d’Espanya, la cap diplomàtica de la UE, Kaja Kallas, va cridar a la “moderació” i a una “transició pacífica” i va advertir que a Maduro “li falta legitimitat”. “Esperem que el president Edmundo González Urrutia, elegit el 2024, pugui assegurar aquesta transició com més aviat millor”, va assenyalar Emmanuel Macron, el ministeri d’Exteriors del qual va criticar la “captura” de Maduro. El primer ministre britànic, Keir Starmer, va considerar el líder deposat un president il·legítim però va afegir: “El Govern del Regne Unit tractarà la canviant situació amb els Estats Units en els propers dies mentre busquem una transició segura i pacífica.” Des d’Itàlia, Giorgia Meloni va considerar “legítim” l’atac. En paral·lel, el Kremlin va cridar els EUA a alliberar Maduro i la seua esposa i va assegurar que la seua captura seria una “violació inacceptable”. La Xina, per la seua part, va condemnar l’atac i va instar a respectar el dret internacional.
Veneçuela encapçala les sol·licituds d’asil recents a Lleida
Els veneçolans lideren les sol·licituds de protecció internacional a Lleida, amb 406 peticions el 2024, segons dades de la subdelegació del Govern central. Aquesta xifra representa el 32,61% dels sol·licitants a la província, seguits de lluny pel Pakistan (299) i Colòmbia (243). Tanmateix, les resolucions favorables de reconeixement van ser 247, la gran majoria d’ucraïnesos. A Espanya, Veneçuela també encapçala les sol·licituds (66.229), amb 34 de favorables de 32.819 de resoltes (un 0,01%).