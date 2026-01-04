SUD-AMÈRICA
Els EUA ataquen Veneçuela i capturen Nicolás Maduro, a qui jutjaran per narcotràfic
Aterra a Nova York en un avió militar i descendeix emmanillat. Trump assegura que els EUA “dirigiran el país fins que hi hagi una transició adequada” i menysprea l’opositora Machado
El president dels Estats Units, Donald Trump, va portar a terme un fugaç operatiu per tombar el líder veneçolà, Nicolás Maduro, que va ser arrestat, amb la seua esposa, Cilia Flores, i serà jutjat davant de la Justícia nord-americana després de més d’una dècada al poder.
Batejada com a Absolute Resolve (Resolució Absoluta), va ser una missió encoberta que es va executar entre divendres a la nit i la matinada d’ahir dissabte després de mesos de preparació i va comptar amb la participació de més d’un centenar d’aeronaus i membres d’Operacions Especials.
Poc abans de la mitjanit a Espanya, mitja tarda a Nova York, el mandatari veneçolà va descendir emmanillat de l’avió militar que el va traslladar via Guantánamo fins a l’aeroport de Stewart, a un centenar de quilòmetres al nord de Manhattan, on desenes d’agents de diferents agències federals, com l’FBI o la DEA l’esperaven, a una temperatura de dos graus sota zero.
L’operació va incloure durant la matinada diversos atacs en espais civils i militars de la capital, Caracas, i dels estats de Miranda, Aragua i La Guaira, segons va informar el Govern veneçolà, que va denunciar una “gravíssima agressió militar” nord-americana. El mateix Trump va explicar que Maduro i la seua esposa van ser capturats al seu domicili abans que poguessin refugiar-se en un espai segur blindat amb acer.
Hores més tard, Trump va anunciar en roda de premsa que els Estats Units dirigiran Veneçuela fins que es produeixi una transició, però sense descartar una invasió terrestre del país. Alhora, va dir que el seu govern mantenia comunicació amb la vicepresidenta, Delcy Rodríguez.
Paral·lelament, va considerar que “seria molt difícil” per a la principal líder opositora, María Corina Machado, presidir la nació sud-americana, al considerar que “no compta amb suport ni respecte dins del país”. A més, va descriure un futur per a Veneçuela en el qual les “enormes companyies petroleres dels Estats Units, les més grans del món”, es gastaran “milers de milions de dòlars, arreglaran la infraestructura que està molt danyada, la infraestructura petrolera, i començaran a guanyar diners per al país”.
La campanya contra Maduro va començar a l’agost, quan Trump va elevar fins als 50 milions de dòlars la recompensa per qualsevol informació per capturar el líder chavista, a qui acusa de dirigir l’anomenat càrtel dels Soles, acusacions que Caracas ha negat taxativament. Poc després, Washington va posar en marxa l’operació Llança del Sud, un desplegament militar al Carib i el Pacífic amb l’argument de combatre el narcotràfic. Una trentena de suposades narcollanxes van ser destruïdes, deixant més d’un centenar de morts.
El governant Partit Socialista Unit de Veneçuela (PSUV) va cridar a la mobilització “immediata” de tota la seua militància després de l’atac executat pels EUA al país sud-americà i va exigir al president Donald Trump que torni de “manera immediata” Nicolás Maduro. “Davant d’un tan greu atemptat a la nostra sobirania, el PSUV crida a la mobilització immediata de tota la seua militància”, va assenyalar la formació. Desenes de chavistes van sortir als carrers del centre de Caracas per exigir que “tornin” el mandatari veneçolà, una reacció més tèbia de l’esperada en una tensa calma a la capital veneçolana després de la intervenció.
La vicepresidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, va exigir una “prova de vida” de Maduro i de la seua dona, Cilia Flores. Rodríguez va afirmar que Maduro és “l’únic president de Veneçuela” i Trump va dir que no desplegarà tropes si Delcy fa “el que volem”.