Trump descarta convocar aviat eleccions a Veneçuela i diu que és ell qui mana
Acusa Maduro d’haver matat “milions” de veneçolans. Borrell li etziba que vol un govern titella com Putin a Ucraïna i Petro assegura que el líder dels Estats Units té un “cervell senil”
El president dels EUA, Donald Trump, va insistir ahir a descartar la possibilitat d’una convocatòria electoral a Veneçuela a curt termini després de la incursió en la qual les forces nord-americanes van capturar el president veneçolà, Nicolás Maduro, un esdeveniment després del qual l’inquilí de la Casa Blanca va declarar que és ell mateix qui està al comandament el país caribeny. “Primer hem d’arreglar el país. No es poden celebrar eleccions. És impossible que la gent pugui votar”, va afirmar el magnat republicà en una entrevista per a la cadena NBC en la qual va rebutjar el termini d’un mes suggerit en una de les preguntes: “No, portarà un temps.” “Hem de cuidar el país fins que es recuperi”, va agregar.
Va declarar que la ja presidenta encarregada del país, Delcy Rodríguez, està “cooperant” amb les autoritats nord-americanes després de la captura de Maduro. “Primer hem d’arreglar el país. No es poden celebrar eleccions. No hi ha forma que la gent pugui votar”, va sentenciar el líder nord-americà quan se li va preguntar sobre la possibilitat de comicis en el termini d’un mes.
D’altra banda, va apuntar al vicepresident nord-americà, JD Vance, i als secretaris d’Estat, Marco Rubio, i de Defensa, Pete Hegseth, així com al seu assessor Stephen Miller, com a parts destacades d’un grup amb “diferents coneixements” que supervisarà el paper de Washington a Veneçuela. Amb tot, va contestar amb un concís “jo” a la pregunta de qui és el responsable últim de la gestió nord-americana al país caribeny.
Les seues paraules coincideixen amb la línia argumental que ha establert des de la intervenció contra Maduro, en el marc de la qual ja va advertir diumenge que era ell mateix qui estava “a càrrec” de Veneçuela, en unes declaracions en què va evitar abordar la possibilitat de forçar una convocatòria electoral o un alliberament de presos polítics veneçolans.
Hores més tard, Trump va acusar Nicolás Maduro d’haver matat “milions de persones” i de tenir amagada una “cambra de tortura” al mig de Caracas. En un esdeveniment al Centre Kennedy de Washington va tocar de passada els racons de l’operació contra Maduro, un assalt “molt complex” que va comptar amb “moltíssims militars” en sòl veneçolà, i va constatar “moltes” baixes en el costat veneçolà durant l’atac.
Per la seua part, l’exalt representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors i Política de Seguretat, el lleidatà Josep Borrell, va afirmar que el president nord-americà “vol un govern titella a Veneçuela” amb Delcy Rodríguez com el que “Vladímir Putin volia instal·lar a Ucraïna i ja té a Bielorússia”.
Mentrestant, el president de Colòmbia, Gustavo Petro, va assegurar que Trump té un “cervell senil” perquè, segons ell, el va titllar de “malfactor del narcotràfic”, en un nou episodi de l’escalada verbal entre tots dos.
D’altra banda, Trump va instar els republicans a esforçar-se per guanyar les pròximes eleccions legislatives del mes de novembre que ve per evitar que els demòcrates tornin a iniciar un judici polític (impeachment) en contra seu si recuperen el control del Congrés.
La CIA va recomanar donar suport a Delcy Rodríguez
La decisió de Trump de donar suport a la chavista Delcy Rodríguez en lloc de la líder opositora veneçolana María Corina Machado després de la detenció de Nicolás Maduro, es va recolzar en una avaluació classificada de la CIA i en l’assessorament d’alts funcionaris com el secretari d’Estat, Marco Rubio, segons The Wall Street Journal i The New York Times. Segons aquests mitjans, una recent avaluació d’intel·ligència presentada a Trump va concloure que els lleials al règim eren els “més ben posicionats” per liderar un govern provisional a Caracas i mantenir l’estabilitat a curt termini, ja que la líder opositora no compta amb el suport de les Forces Armades veneçolanes, per la qual cosa tindria greus dificultats per governar.
Trets a Caracas contra presumptes drons
Dilluns a la nit es van sentir trets a Caracas, a prop del Palau de Miraflores. En diversos vídeos es mostraven ràfegues de foc antiaeri sobre el cel nocturn contra la presència de presumptes drons que volaven sense permís. L’incident va tenir lloc hores després que la chavista Delcy Rodríguez jurés com a presidenta encarregada del país després de la captura dissabte passat del president Nicolás Maduro.
Investigació sobre les morts en l’atac
El fiscal general de Veneçuela, Tarek William Saab, va anunciar la designació de tres funcionaris del seu despatx per investigar les “desenes” de morts que van tenir lloc en l’atac militar dels EUA a Caracas i altres zones del país, que va acabar amb la captura de Nicolás Maduro i la seua esposa, Cilia Flores. Entre els morts hi ha 32 militars cubans que actuaven com a seguretat del president veneçolà.
Sense menció com a líder del càrtel de los Soles
El departament de Justícia dels EUA ha eliminat gran part de les al·lusions al càrtel de los Soles en la nova imputació contra Nicolás Maduro, al qual ja no assenyala com a líder de l’organització de narcotràfic, caracteritzada ara al document com un “sistema de clientelisme”. Una acusació d’un gran jurat nord-americà el 2020 apuntava que Maduro “va ajudar a gestionar i en última instància, a liderar el càrtel de los Soles a mesura que ascendia al poder a Veneçuela”, arguments repetits pel president Donald Trump com a justificació per a la campanya antidroga que porta a terme al Carib. Washington també ha acusat la cúpula del càrtel de los Soles de donar suport a organitzacions com el Tren de Aragua i el càrtel de Sinaloa com a part d’una conspiració per enviar drogues als Estats Units.