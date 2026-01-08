CARIB
Els EUA intercepten dos petrolers vinculats a Veneçuela, un dels quals amb bandera russa
Moscou denuncia que es tracta d’una violació del Dret Internacional. La Casa Blanca diu que l’acord amb el Govern chavista inclou el cru a bord de vaixells sancionats. Sense descartar les armes i avisa que a la Xina i a Rússia no “li fa por” una OTAN sense els EUA
Els Estats Units van interceptar ahir dos petrolers vinculats a Veneçuela, un dels quals en aigües de l’Atlàntic Nord i amb bandera russa, en plena escalada de tensions polítiques després de l’operació militar de dissabte en territori veneçolà, que es va saldar amb la detenció del president Nicolás Maduro.
La secretària de Seguretat Interior, Kristi Noem, va confirmar les dos confiscacions contra els que va descriure com vaixells de la “flota fantasma” que, o bé havien atracat recentment a Veneçuela o es dirigien al país. Va dir que va ser una operació “coordinada de manera meticulosa” i amb l’aval del president, Donald Trump. Ahir, el comandament militar nord-americà a Europa va confirmar la confiscació del tanquer rus Marinera, abans conegut com Bella 1, i va especificar que l’operació es va portar a terme a l’Atlàntic Nord pels departaments de Justícia i de Seguretat Nacional, en coordinació amb el Pentàgon. Segons va indicar el Wall Street Journal i van confirmar dos funcionaris nord-americans a CBS News, Rússia havia enviat un submarí i altres vaixells militars per escortar a port rus el vaixell, vinculat a empreses amb llaços amb Hezbollah, davant l’amenaça que sigui confiscat pels EUA. El Govern rus va denunciar la “intercepció il·legal” del petroler en aigües internacionals, i va afirmar que contravé la Convenció de Nacions Unides sobre navegació en mar obert. L’altre vaixell interceptat, l’M/T Sophia, que navegava en aigües internacionals al Carib, va ser escortat als EUA. Trump va dir hores abans que Veneçuela entregarà al seu país “entre 30 i 50 milions de barrils de petroli sancionat”. També va dir que el govern veneçolà s’ha compromès a comprar “exclusivament” productes nord-americans amb els diners que rebi del nou acord petroler.
Un 50% més de despesa militar
D’altra banda, Trump va dir que el pressupost militar dels EUA per a 2027 s’hauria d’incrementar en un 50% fins a assolir 1,5 bilions de dòlars, un màxim històric.
El president dels EUA, Donald Trump, estaria disposat a comprar Groenlàndia, segons va confirmar el secretari d’Estat, Marco Rubio, que va agregar que els seus assessors preparen un pla actualitzat per trobar la via d’adquirir el territori, d’acord amb mitjans nord-americans.
Rubio va fer aquestes declaracions durant una sessió informativa amb diversos congressistes dels principals comitès de les Forces Armades i de Política Exterior, en què l’enfocament principal va ser la situació a Veneçuela, tot i que diversos legisladors també van manifestar la seua inquietud pels repetits comentaris de Trump sobre Groenlàndia.
Hores abans, la Casa Blanca afirmava que Trump i el seu Gabinet estaven estudiant “diverses opcions” per obtenir el control de Groenlàndia i que això inclou “l’ús de les Forces Armades nord-americanes”.
“El president Trump ha deixat clar que l’adquisició de Groenlàndia és una prioritat de seguretat nacional per als Estats Units i que és vital per dissuadir els nostres adversaris a la regió àrtica”, va explicar la portaveu de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
El mateix Trump advertia ahir que “Rússia i la Xina no tenen cap por de l’OTAN sense els EUA”. En un missatge a la seua xarxa social, Truth Social, responia així els comentaris de diversos líders europeus en defensa de Groenlàndia, inclòs el fet que França admetés que està plantejant amb alguns aliats com preparar-se per “prendre represàlies” amb mesures “convincents”.
“Mantenim la màxima influència sobre el Govern interí”
La Casa Blanca va assegurar ahir que manté “la màxima influència” sobre el Govern interí de Delcy Rodríguez. “Òbviament, en aquest moment tenim la màxima influència sobre les autoritats interines a Veneçuela”, va explicar la portaveu de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, que va assegurar que el president Donald Trump ha deixat “molt clar” que Veneçuela és un país que “ja no enviarà drogues il·legals als EUA”. “Veneçuela ja no enviarà ni traficarà amb persones ni amb càrtels criminals per assassinar ciutadans nord-americans i el president està implementant plenament la seua política exterior de pau a través de la força”, va afegir.
Rodríguez davant les amenaces: “El meu destí només el decideix Déu”
La presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez, va dir ahir que cap “agent extern” governa al país sud-americà, després que el president dels Estats Units, Donald Trump, assegurés que part de la seua Administració estarà a càrrec de coordinar una transició a la nació petrolera.
A més, va respondre les amenaces abocades pel president dels Estats Units assegurant que és “Déu” qui decideix el seu “destí”. Trump va avisar aquest cap de setmana passat Rodríguez que “pagarà un preu més alt” que el president Nicolás Maduro, capturat dissabte en una incursió militar a Caracas, en el cas que no faci “allò que és correcte”.