POLÍTICA
“Tot el que sigui menys que el concert no tindrà el vot de Junts”
Nogueras exigeix a ERC que el defensi i eviti un “frau”. El Govern insta els de Puigdemont a abandonar posicions “maximalistes i partidistes”
La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, va avançar ahir el vot en contra del seu partit “a tot el que sigui menys” que un concert econòmic, model que va instar el líder d’ERC, Oriol Junqueras, a defensar davant del president del Govern central, Pedro Sánchez, en la reunió que tindran avui. “No entendríem que es negociés menys que això. Un concert com tenen els bascos i pel qual ERC va investir Salvador Illa. Tot el que sigui menys que això seria un engany. Tot el que sigui menys que això no comptarà amb els vots de Junts”, va dir rotunda.
Va citar Junqueras a defensar davant de Sánchez l’acord que van aconseguir sense rebaixes: “Volem que Catalunya tingui el control, que Catalunya i no Madrid mani sobre els seus ingressos, despeses i polítiques.” “El poder, o el té Catalunya o Espanya. I recaptar un impost i enviar els diners dels catalans a la caixa espanyola ni és concert, ni poder ni tenir la clau de la caixa. És ser la gestoria del Govern espanyol a Catalunya”, va expressar. Per la seua part, la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, va instar Junts a abandonar posicions “maximalistes i partidistes”, i a pensar en el “benefici” del nou finançament per a Catalunya. Després de la reunió del Consell Executiu, Paneque va titllar “d’agosarat” que Junts afirmés que l’acord és un “frau”, quan encara no se’n coneixen els detalls.
“Persuasió infinita”
L’Executiu espanyol, mentrestant, va restar transcendència a l’advertència de Junts. “La nostra capacitat de persuasió és infinita. Proposarem una cosa bona i esperem que rebi el màxim de suports possibles”, va dir la portaveu, Elma Saiz, a l’acabar el Consell de Ministres.
5.000 milions
En aquest context, el portaveu i vicesecretari de Comunicació d’Esquerra Republicana, Isaac Albert, va assegurar que “aquesta setmana” es preveu que hi hagi un acord de finançament, i va assegurar que suposarà prop de 5.000 milions d’euros més per a Catalunya. En una entrevista a Catalunya Ràdio, va explicar que la reunió avui a Madrid entre Pedro Sánchez i Oriol Junqueras servirà per “concretar l’acord”.
Sol·licitud formal d’unir-se al Fons de Liquiditat Autonòmic
La Generalitat va formalitzar ahir l’adhesió al Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) d’aquest any, tot i que la xifra que demanarà encara no es coneix oficialment. La formalització arriba després que el ministeri d’Hisenda aprovés la sol·licitud a finals del mes passat. L’any passat, el Govern va demanar 8.479 milions d’euros al FLA. Així mateix, per primer cop en anys va recórrer a bancs privats i estalviarà gairebé 130 milions fins al 2035 en interessos del deute del FLA amb el refinançament de 3.500 milions. La consellera Sílvia Paneque va explicar que “no està ni determinat ni tancat” l’import que es demanarà. Tampoc els mercats de finançament privat als quals preveuen anar i, fins al moment, tan sols han fet estudis sobre les necessitats que podrien tenir durant aquest exercici amb quantitats aproximades. “No hi ha tancada cap opció ni quantitat concreta”, va sentenciar.