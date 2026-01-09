Les claus del nou model de finançament autonòmic
Proposa recaptar el 56,5% de l'IVA i el 55% de l'IRPF i canvia els criteris de població ajustada
El sistema modifica els mecanismes de compensació i augmenta en prop de 21.000 milions el model vigent
El nou model de finançament autonòmic que planteja el govern espanyol inclou canvis en els criteris de població ajustada i augmenta la cessió de l'IVA fins al 56,5% i l'IRPF fins al 55% (vs. 50% actual). El nou sistema també modifica els mecanismes de compensació entre territoris i en global aportarà 20.975 milions més a les comunitats autònomes. La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha assegurat que les diferències de finançament per habitant ajustat es redueixen gairebé un 50%. També inclou "ajustaments addicionals", entre aquests que les comunitats puguin sol·licitar voluntàriament rebre una part de l'IVA de les pimes i un "fons climàtic" de 1.000 milions que beneficarà especialment al litoral, com seria el cas de Catalunya.
El govern espanyol ha fet els càlculs tenint en compte que el nou model entrarà en vigor a partir del 2027 i creu que tindrà una vigència de cinc anys. La proposta renova el model actual, que ja compleix 17 anys i n'havia de durar 5.
Augment dels recursos que reben les comunitats autònomes
Montero ha detallat l'increment de recursos que es preveuen per a les comunitats autònomes respecte del model vigent i per a Catalunya suposa 4.686 milions d'euros més. Es tracta del segon territori amb més augment en termes absoluts, tan sols superat per Andalusia (4.846 milions). La segueixen València (3.669 milions) i Madrid (2.555 milions).
La ministra ha admès que es tracta d'un sistema "complex", que ha estat fruit d'un "llarg procés d'estudi, anàlisi i escolta". Així, ha negat que "el que guanya un territori ho perdi un altre".
El govern espanyol treballa per incloure-hi un "límit" al dúmping fiscal. Montero ha indicat que aquest és un element que els "preocupa". "No té sentit que estiguem fent des del govern espanyol esforços extraordinaris per dotar de més recursos als territoris i que després els territoris abaixin els impostos per la part que els correspon", ha afirmat Montero. Sense fer cap menció explícita, la ministra ha fet referència a la Comunitat de Madrid.
Canvis en els criteris de població ajustada
Per arribar a les xifres plantejades, l'executiu de Pedro Sánchez ha dissenyat un nou criteri per determinar la població ajustada de cada comunitat. La població ajustada facilita la xifra d'habitants de cada comunitat, ponderant variables que influeixen en el cost dels serveis i les necessitats de finançament -per exemple, una comunitat amb una població més envellida té més despesa en salut-.
En concret, el sistema presentat proposa que la població "protegida" s'ampliï de 7 a 20 grups d'edat amb l'objectiu de "millorar el càlcul i la fiabilitat". Aquest element és el que té un pes més elevat en la taula de ponderacions, de fins al 38%. En segon lloc, hi ha la xifra de població segons figura en el padró, que té un pes del 30%.
També es tenen en compte qüestions vinculades a l'educació: els habitants fins als 17 anys (pes del 17%) i els d'entre 18 i 24 anys i reconeix el cost que suposa per a les comunitats autònomes acollir estudiants universitaris d'altres punts de l'Estat (3,5%).
En serveis socials, els majors de 65 anys tenen una ponderació del 7% i els aturats sense prestació de l'1,5%.
Les ponderacions les completen criteris vinculats a la superfície (1,6%), la dispersió (0,5%), la insularitat (0,5%) i costos fixos (0,4%). D'aquesta manera, Montero ha assegurat que s'inclouen elements per afrontar el "problema de la despoblació".
Augment de la cessió de l'IVA i IRPF
Entre els elements del nou model, ressalta un augment de la cessió d'impostos, que el govern espanyol calcula que en global suposa elevar el finançament en uns 16.000 milions d'euros. A banda de l'IVA i l'IRPF, s'afegeixen a la cistella l'impost sobre el patrimoni, l'impost sobre els dipòsits bancaris, l'impost sobre activitats del joc i l'impost sobre dipòsits de residus.
La cessió dels impostos especials es manté en el 58% –tabac, alcohol, cervesa i hidrocarburs– i el 100% dels impostos de successions, transmissions patrimonials, impost especial sobre determinats mitjans de transport, tributs sobre el joc i taxes i impost sobre l'electricitat.
Un cop establerts aquests mecanismes, el govern espanyol preveu un "mecanisme de solidaritat interterritorial", que "anivella" al 75% la distància de cada comunitat respecte de la mitjana de recursos per habitant ajustat. És a dir, que les comunitats amb una capacitat tributària per habitant ajustat per sota de la mitjana rebran recursos, mentre que les que se situen per sobre seran aportadores netes.
També s'ha fixat un "mecanisme d'anivellament vertical", que pretén "escurçar més" les diferències per habitant ajustat.
Mecanisme per recaptar més i finançar competències
El nou model també planteja a les comunitats la possibilitat de finançar les seves competències no homogènies -les que no tenen totes, i que en el cas de Catalunya serien per exemple les presons o els Mossos, augmentant la participació en la recaptació de l'IVA. Actualment, aquest finançament es rep per transferència directa.
Ajustos addicionals
El nou model que ha presentat aquest divendres la ministra en roda de premsa, inclou ajustaments "addicionals": un mecanisme per a recaptar l'IVA de les pimes i un fons climàtic.
El mecanisme de l'IVA de les pimes és un element de caràcter voluntari. Així, les comunitats que vulguin podran sol·licitar rebre una recaptació de l'IVA generat per les pimes en el seu territori. Els territoris que s'acullin a aquest mecanisme hauran de mantenir-s'hi durant els següents cinc anys. El govern espanyol ha indicat que l'adhesió "no afecta al finançament ni als ingressos" de la resta de comunitats.
Sobre el fons climàtic, estarà dotat amb 1.000 milions d'euros. Dos terços es repartiran sota el criteri de població ajustada entre les comunitats del mediterrani, que l'executiu assegura que són les "més exposades" als efectes de l'escalfament global. El terç restant el rebran la resta de territoris, també sota el criteri de població ajustada.
Finalment, la proposta inclou un element que Montero ha anomenat "statu quo", que garanteix que "cap comunitat rebi menys recursos dels que hauria obtingut amb el model anterior". L'administració central hi aportarà 400 milions d'euros.
Nacional i internacional
El Govern demanarà ampliar la recaptació de l'IVA per finançar competències com els Mossos o les presons
acn
Nacional i internacional
Illa defensa la "solidaritat" de Catalunya amb Espanya i crida els partits a situar-se al costat de la "política útil"
agències
Nacional i internacional
Montero presenta la proposta de model de finançament: adaptat a les “singularitats” de totes les CCAA i nega que beneficiï Catalunya
agències