El Govern demanarà ampliar la recaptació de l'IVA per finançar competències com els Mossos o les presons
L'executiu garanteix que s'adherirà a tots els "elements de singularitat" que proposa el nou model de finançament
El Govern demanarà ampliar la recaptació de l'IVA per finançar competències com els Mossos o les presons. L'executiu garanteix que s'adherirà a tots els "elements de singularitat" del nou model de finançament presentat per la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero. Així, les comunitats podran optar a un mecanisme complementari de finançament, que servirà per a les anomenades "competències no homogènies", és a dir, les regulades per l'Estatut i que per ara es financen a través d'una transferència de l'Estat d'uns 4.000 milions d'euros anuals. Fonts del Govern no ha concretat fins on s'elevarà la cessió de l'IVA, però han dit que serà "molt alta". El Govern també vol participar del mecanisme voluntari IVA pimes, per a finançar competències homogènies.
Els diners que s'aconseguissin a través del mecanisme per a competències singulars serien a banda dels 4.686 milions d'euros extra que es calcula que rebria Catalunya amb el nou model. Per ara, però, des del Govern no tenen la xifra exacta que podria suposar aquesta recaptació extra. Aquestes qüestions s'haurien de pactar amb el govern espanyol en una trobada bilateral.
Fonts d'ERC i el Govern han assegurat que el nou model "respecta l'ordinalitat segons població ajustada". En concret, enfila Catalunya fins com la "tercera comunitat en aportar i la tercera en rebre", mentre que amb el model actualment vigent se situa en desè lloc. És a dir, que el sistema té un "100% d'anivellament", fet que consideren una "gran notícia".
Segons els càlculs del Departament d'Economia, els 4.868 milions d'euros que guanyaria Catalunya el 2027 amb el nou sistema suposarien un augment dels recursos del 13,35%, per sobre de la mitjana de la resta de comunitats autònomes (10,3%). D'aquesta manera, el pressupost de la Generalitat s'augmentaria en un 12% respecte a la despesa no financera no finalista del 2026 i es resoldria "parcialment l'infrafinançament dels darrers 13 anys".
En termes de població, han calculat que Catalunya rebrà 5.200 euros per habitant –en termes de població ajustada–, per sobre dels 3.408 euros actuals. És a dir, s'augmenta la quantitat en uns 1.700 euros actuals.
Fonts del Govern i ERC han ressaltat que el nou model inclou la possibilitat d'eliminar les bestretes, que veuen com un "salt rellevant" en l'autonomia financera. Sobre l'aplicació de l'IVA de les pimes sobre recaptació efectiva, celebren que es faci un "reconeixement al teixit productiu". També han aplaudit que es vulgui combatre el dumping fiscal.
Després de tot, han assegurat que es tracta d'un model "que sempre és millorable, però que fa un pas endavant" i per aquest motiu han confiat que es podrà aprovar durant aquest 2026. El pròxim pas d'aquest "nou camí" serà el pròxim dimecres al Consell de Política Fiscal i Financera a Madrid, on assistirà la consellera d'Economia, Alícia Romero.