JUSTÍCIA
Feijóo recula i diu que Mazón no el va informar “en temps real” de la dana
En la declaració com a testimoni a la jutge que investiga la tragèdia diu que “es va confondre” a l’afirmar-ho. Carrega contra el Govern central per no assumir el control
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, va manifestar ahir davant la jutge que investiga la gestió de la catastròfica dana del 29 d’octubre de 2024 que no va saber de la riuada fins aproximadament les 20 hores i que en aquella jornada l’expresident de la Generalitat valenciana Carlos Mazón no el va informar en “temps real”, tal com sí que va manifestar anteriorment per “error”. Feijóo, que va declarar com a testimoni per videoconferència des del Congrés, va assegurar que va ser ell qui es va posar en contacte amb Mazón el dia de la dana cap a les vuit del vespre indicant que li preocupava el que passava a València, després d’escoltar alguna informació. També ho va fer amb el president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, i amb el president andalús, Juanma Moreno, “els tres presidents que podien patir les conseqüències de la riuada”. En aquest sentit va explicar que des d’aquell moment va intercanviar amb ell 23 missatges, els que “consten en la interlocutòria”. Així mateix, va assegurar que “es va confondre” al dir davant dels mitjans que va ser informat des del dilluns previ a la catàstrofe “en temps real” de la situació per part de Mazón, perquè no es referia a dilluns, sinó a dimarts i a dimecres –dies posteriors–. Va assenyalar que el dia de la riuada –abans que ell preguntés– no va rebre cap informació de Mazón. Ni la va rebre ni la va demanar perquè tots els responsables del Govern central no van fer cap valoració sobre això al Congrés que li permetés a ell alertar-se del que passava. Sobre aquest punt el líder popular va manifestar certa “inquietud” que no es cridi altres autoritats a la causa. També va considerar que la societat valenciana es trobava en un “supòsit claríssim d’emergència nacional” i que el ministeri de l’Interior hauria hagut d’assumir el control.
Després de la declaració, el PSOE va acusar Feijóo de “mentir” davant la jutge i en va exigir el cessament. Recrimina a més que, en virtut dels missatges que va intercanviar amb Mazón, només va estar preocupat pel “relat” mentre “es perdien vides”. “Ni gestió, ni coordinació ni humanitat, només càlcul polític,” retreuen. El PP va defensar que va ser qui “es va interessar” primer per la tragèdia.