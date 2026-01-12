CONFLICTE
Acusen l’exèrcit sirià de cometre crims de guerra a Alep
Les autoritats de la regió autònoma del nord-est de Síria van denunciar ahir que l’exèrcit sirià va cometre crims de guerra i va col·laborar amb l’organització gihadista Estat Islàmic durant la seua operació contra les milícies i forces de seguretat kurdoàrabs als barris de majoria kurda de la ciutat d’Alep, i que va acabar ahir amb un tens alto el foc. Concretament, van detallar que els soldats de l’exèrcit sirià i els seus aliats “van revelar el seu odi i criminalitat a l’atacar civils desarmats i cometre massacres i violacions contra les dones”, en un comportament que “va exposar el veritable rostre de la seua tortura brutal i inhumana”. També van acusar el Govern sirià i el seu president, l’antic líder gihadista Ahmed al-Sharaa, d’emparar d’amagat una campanya de persecució orquestrada per Turquia contra el Partit dels Treballadors del Kurdistan, organització que Ankara ha declarat terrorista, encara que ja està en procés de dissolució. Per la seua part, Espanya va celebrar l’alto el foc temporal a Alep i va instar les parts a “reprendre la via del diàleg”.