VENEÇUELA
Maduro assegura des dels EUA que està “bé” i que és “un lluitador”
El seu fill critica que l’exèrcit nord-americà fes servir “una força desproporcionada al no poder vèncer-lo per altres vies”. El seu pare es manté “moralment íntegre”
El mandatari veneçolà, Nicolás Maduro, va assegurar ahir des dels Estats Units, on es troba detingut juntament amb la seua esposa, la diputada Cilia Flores, que estan “bé” i que són “uns lluitadors”. Així ho va dir el fill del líder chavista, el parlamentari Nicolás Maduro Guerra, que va dir haver conversat amb els advocats.
El fill del president veneçolà es va reunir ahir amb integrants del governant Partit Socialista Unit de Veneçuela (PSUV) i “va transmetre un missatge de fortalesa” per part del seu pare i Flores, capturats el 3 de gener a Caracas per forces nord-americanes enmig d’una sèrie d’atacs. Sobre aquesta intervenció mil·liar, el diputat va denunciar que contra Maduro “es va fer servir una força desproporcionada, al no poder vèncer-lo per altres vies”. No obstant, va insistir que el seu pare es manté “moralment íntegre i fort” i que “el seu lideratge no ha estat doblegat malgrat les circumstàncies que afronta en territori nord-americà”.
Dilluns passat, Maduro es va declarar “un home innocent” dels càrrecs de narcotràfic amb els quals l’Administració de Donald Trump justifica la seua captura i trasllat als EUA, i va dir ser un “presoner de guerra” davant del tribunal del Districte Sud de Nova York durant la seua primera compareixença. També va expressar el seu “suport incondicional” a la vicepresidenta executiva, Delcy Rodríguez, que la va rellevar en el càrrec.
Per la seua part, el secretari d’Energia dels Estats Units, Chris Wright, va assegurar ahir que les petroleres nord-americanes Chevron i Shell, l’espanyola Repsol i la italiana ENI “elevaran immediatament” la seua inversió en Veneçuela. Les declaracions de Wright es produeixen després de la reunió entre Trump i executius petrolers on va anunciar una inversió d’“almenys 100.000 milions de dòlars del seu propi capital”, per revitalitzar la infraestructura de Veneçuela.
“Si amenacen un aliat, el món s’aturarà”
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, va afirmar ahir que el seu país, Europa i els aliats es troben en una “cruïlla” davant del “conflicte” amb els Estats Units sobre el control de Groenlàndia i va reiterar que el món com s’ha conegut fins ara s’acabarà si el president nord-americà, Donald Trump, decidís prendre per la força el territori autònom de Dinamarca, un altre aliat de l’OTAN. “Estem en una cruïlla i és un moment decisiu, si (...) els nord-americans donen l’esquena a l’aliança occidental a l’amenaçar un aliat, el món s’aturarà”, va reiterar Frederiksen.
Cuba, sense petroli ni diners veneçolans
El president dels Estats Units, Donald Trump, va advertir ahir Cuba que ja no rebrà més diners o petroli de Veneçuela. Va afirmar que l’illa ha estat “vivint durant anys” gràcies als diners i el cru veneçolans a canvi de “serveis de seguretat” per als “dos últims dictadors (Hugo Chávez i Nicolás Maduro)”. Trump va afegir, d’altra banda, que “li sembla bé” que el seu secretari d’Estat, Marc Rubio, sigui el pròxim president de Cuba. En resposta, el president del país caribeny, Miguel Díaz-Canel, va dir que “els qui ho converteixen tot en negoci, fins i tot les vides humanes, no tenen moral per assenyalar Cuba en res”.
Diuen “terrorista” a la dona assassinada per l’ICE
La secretària de Seguretat Nacional dels Estats Units, Kristi Noem, va tornar a descriure ahir com una terrorista la dona que va acabar morta pels trets d’un agent federal antiimmigració a la ciutat de Minneapolis. “El que ha ocorregut a Minneapolis ha estat un acte de terrorisme”, va declarar la màxima responsable del Servei de Control d’Immigració i Duanes (ICE). L’Administració Trump ha denunciat a l’uníson que la dona va intentar atropellar l’agent. Organitzacions com Human Rights Watch asseguren que els vídeos de l’incident demostren que Good de cap manera tenia aquesta intenció i que l’agent va perpetrar un “assassinat injustificat”.