VENEÇUELA
Anuncien noves excarceracions de presos
El Govern veneçolà i diverses ONG van informar ahir de noves excarceracions en diferents penals del país, malgrat que les xifres varien segons la font, ja que mentre que els registres oficials xifraven 116 els beneficiats, organitzacions de drets humans van confirmar entre 40 i 53 presos polítics alliberats.
La majoria dels presos polítics van ser arrestats després de les eleccions presidencials del 2024, quan van ser detingudes més de 2.400 persones –la majoria d’elles excarcerades– que van ser acusades de “terrorisme” i “vandalisme”.
La líder opositora veneçolana i premi Nobel de la Pau María Corina Machado va demanar al papa Lleó XIV al Vaticà que intercedeixi pels presos polítics. Per la seua part, el president dels EUA, Donald Trump, rebrà Machado dijous a la Casa Blanca.