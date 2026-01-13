POLÍTICA
El Govern central vol bonificar el 100% de l’IRPF als arrendataris que no apugin lloguers
Sánchez anuncia un decret llei que inclou també iniciatives per frenar l’abús de contractes de temporada i habitacions. Sumar i els socis de l’Executiu critiquen que es “premiï” els propietaris
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar ahir que, en les properes setmanes, aprovarà un reial decret llei amb tres mesures urgents que recullen incentius per als propietaris que no apugin el preu als seus inquilins, així com iniciatives per frenar l’abús en els contractes de temporada i d’habitacions. Per a aquells propietaris que renovin els contractes sense augmentar el preu als inquilins se’ls donarà una bonificació fiscal del 100% en l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) que compensarà el que guanyarien si augmentessin aquest lloguer.
Amb aquesta mesura, va dir el president, hi guanyen tots, els propietaris, els inquilins i la societat, ja que el 2026 centenars de contractes de lloguer hauran de renovar-se i una part important de la població, sobretot joves, s’enfronta a pujades “desproporcionades” que responen a la “cobdícia i l’especulació” i es veu obligada a deixar les seues cases i començar de zero una altra vegada.
Com a part d’aquest reial decret llei es limitaran a més els contractes de lloguer de temporada per posar fi a l’ús fraudulent i es fixaran condicions estrictes per ser considerats d’aquesta modalitat, mentre s’estableix un règim sancionador als que incompleixin la regulació estatal de lloguers de curta durada.
L’Executiu també vol posar fre a l’abús del lloguer d’habitacions de manera que la renda total de les habitacions no podrà superar el preu del contracte de la vivenda completa i en zones tensionades s’aplicaran els mecanismes de control que recull la llei d’habitatge.
Les pretensions de Sánchez, no obstant, van topar amb l’oposició del soci minoritari del Govern central, Sumar, i també amb la d’alguns dels seus socis prioritaris, com ERC i EH Bildu. La vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball, Yolanda Díaz, va assegurar que el seu partit rebutja els incentius fiscals als propietaris i va avançar que en aquests termes la proposta del PSOE no comptarà amb el seu suport al Congrés. “Regalar diners públics als rendistes és un greu error”, va afirmar. En termes similars es van pronunciar també tant el portaveu d’ERC, Gabriel Rufián, com el portaveu adjunt d’EH Bildu, Oskar Matute.
“Què pot arribar a pensar un treballador sense casa que algú pagui un total de 0 impostos per tenir cases? Doncs que aquest govern li ha fallat”, va dir Rufián. “És una presa de pèl”, va afegir Matute.
Criteris
En el primer intercanvi de punts de vista de l’any amb els eurodiputats de la comissió especial d’Habitatge del Parlament Europeu, Jorgensen va insistir que la proposta no dirà a ciutats i regions que “han de fer això o allò”, sinó que fixarà criteris per identificar zones tensionades i dotar-les de mesures amb “seguretat jurídica” per frenar el desplaçament de residents. Entre les opcions esmentades figuren límits al nombre de nits llogats a l’any o restriccions per temporada.
Brussel·les prepara mesures contra pisos turístics en zones tensionades
El comissari europeu d’Habitatge Dan Jorgensen va defensar ahir que el futur pla sobre lloguers de curta durada –que la Comissió preveu presentar aquest any dins d’una llei de vivenda assequible– se centrarà a definir “zones tensionades” i atorgar a les autoritats una “caixa d’eines” per limitar impactes negatius sense imposar una prohibició general a tota la Unió Europea.