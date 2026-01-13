EMERGÈNCIES
Pradas assenyala Mazón en el veto al confinament
L’exconsellera valenciana d’Emergències Salomé Pradas va dir davant la jutge que investiga la dana que es va sentir “persuadida” des de Presidència de la Generalitat per no confinar la població. Ho va dir en l’acarament amb José Manuel Cuenca, excap de gabinet de Mazón, que va negar qualsevol interferència de l’expresident. “Si arribo a saber això del dinar, l’hi dic més vegades”, va afirmar Pradas, que va carregar contra Cuenca per resetejar el seu mòbil.