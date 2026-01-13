GOLF
Trump sospesa atacar l’Iran com a suport a les protestes contra el règim
Afirma que l’Exèrcit està “analitzant molt seriosament” intervenir. Les ONG xifren en més de 3.000 els morts per la repressió del règim dels aiatol·làs
El president dels EUA, Donald Trump, va assegurar que el Pentàgon està “analitzant molt seriosament” una resposta davant de les protestes antigovernamentals que des de fa setmanes sacsegen les principals ciutats de l’Iran, al considerar que les autoritats iranianes han traspassat la línia roja arran de la mort de centenars de persones durant les mobilitzacions.
En declaracions a la premsa des de l’avió presidencial i al ser preguntat sobre si les autoritats han creuat “(la seua) línia roja per provocar una resposta”, l’inquilí de la Casa Blanca va respondre afirmativament i va dir que “sembla que hi ha algunes persones assassinades que no haurien d’haver-ho estat”.
En la mateixa roda de premsa, tanmateix, va dir que els líders de l’Iran li van “trucar” ahir i “volen negociar”. “S’està preparant una reunió. L’Iran ha trucat. Volen negociar”, va dir Trump, després d’assenyalar que rep informació cada hora sobre l’evolució de les protestes i el seu Govern “farà una determinació”.
Per la seua part, el ministre d’Exteriors de l’Iran, Abbas Araghchi, va assegurar que Teheran “no vol guerra, però està totalment preparat per a una”, i va apostar per unes “negociacions justes” amb els Estats Units per abordar les discrepàncies existents.
L’Organització de Mujahidins del Poble de l’Iran (OMPI), un grup d’oposició al règim de Teheran amb base a París, va xifrar en més de 3.000 els morts en les protestes que s’han desenvolupat a l’Iran des de finals de desembre per la repressió de les autoritats.
“Ocuparé Groenlàndia d’una forma o una altra”
El president dels EUA, Donald Trump, va reiterar diumenge la seua amenaça que ocuparà Groenlàndia “d’una forma o una altra”. “Estem parlant d’adquirir-la, no de llogar-la, no de tenir-la a curt termini”, va dir, per alertar que, “si no prenem Groenlàndia, ho faran Rússia o la Xina. I no permetré que això succeeixi”, va assenyalar.
El president de la Fed, investigat judicialment
El president de la Reserva Federal dels EUA (Fed), Jerome Powell, ha revelat que afronta una investigació del departament de Justícia relacionada amb el seu testimoni davant del Congrés, al juny, sobre la renovació multimilionària de la seu de l’organisme, si bé va emmarcar l’acció en “les amenaces i la pressió” de la Casa Blanca. Donald Trump ha insistit a abaixar els tipus d’interès tant sí com no per reduir els costos de finançament del Govern federal, amb l’oposició de Powell.