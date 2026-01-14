TRANSPORTS
L’aeroport de Barcelona registra un nou rècord històric
L’aeroport de Barcelona-el Prat va tornar a batre el seu rècord històric i va tancar el 2025 amb 57,5 milions de passatgers, un 4,4% més respecte al 2024. La instal·lació aeroportuària ha augmentat en gairebé cinc milions els passatgers registrats el 2019, mentre que les operacions (360.786 moviments) han crescut un 3,7% interanual. Per la seua part, els aeroports de Girona i Reus van augmentar els passatgers un 9,4% i un 13,1%, respectivament.