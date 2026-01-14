CONFLICTE
L’Exèrcit israelià dispara contra tropes espanyoles al Líban
L’incident se salda sense cap ferit i Tel-Aviv rebutja les acusacions
Tres carros de combat israelians van penetrar dilluns a la tarda en territori del Líban i van obrir foc contra un batalló espanyol de la Brigada Est de la Força Interina de Nacions Unides al Líban (Finul), coneguts com a cascos blaus, sense que es registressin ferits, segons va informar l’Estat Major de la Defensa.
Segons l’EMAD, els fets van ocórrer sobre les 16.30 hores, quan tres carros de combat israelians van prendre posició al nord d’una zona de seguretat entorn de les posicions que l’Exèrcit israelià manté en territori libanès. Una patrulla es va dirigir cap al lloc, situat al sud de la localitat de Khiam, per monitorar els esmentats carros, ja que estaven fora de la zona de seguretat. En aquell moment, els carros israelians van efectuar tres trets amb un canó i els projectils van caure a 150 metres i 380 de la patrulla. El Batalló Espanyol va ser replegat a una zona segura, retrocedint els carros israelians posteriorment cap a la base de rereguarda. Sense més incidents, la patrulla va tornar a la Base Miguel de Cervantes a Marjayoun.
La missió de l’ONU al Líban, que consta d’uns 11.000 militars, dels quals 700 són espanyols, ha informat d’almenys vuit atacs contra els seus efectius durant el 2025, quan ja estava en vigor l’alto el foc pactat el novembre del 2024 que preveia la retirada tant d’Israel com de Hezbollah del sud del Líban.
El Govern espanyol va expressar la seua “ferma condemna” pel que va qualificar “d’inacceptables atacs”, mentre que l’Exèrcit d’Israel va rebutjar aquestes acusacions afirmant que els militars van bombardejar “infraestructures del grup terrorista Hezbollah” als voltants de la localitat de Khiam.
Israel talla tot contacte amb set agències de l’ONU
El Govern d’Israel va anunciar ahir que ha decidit “tallar immediatament tot contacte” amb diverses agències de Nacions Unides i organitzacions internacionals, després que la setmana passada l’Administració de Donald Trump prengués una mesura similar, al·legant que les esmentades entitats actuen contra els interessos del país nord-americà. Entre las entitats de l’ONU afectades estan l’oficina per als nens en els conflictes armats, ONU Dones o l’Aliança de Civilitzacions.