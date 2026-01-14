FRANÇA
Marine Le Pen es juga la seua cursa a l’Elisi en els tribunals
Pel finançament il·legal del seu partit. “Si vaig cometre un delicte, no tenia el sentiment d’haver-ho fet”, diu la líder ultra
La líder de la ultradreta francesa Marine Le Pen va reconèixer ahir, en l’obertura del judici en apel·lació pel finançament il·legal del seu partit amb fons del Parlament Europeu, que va poder cometre un delicte, però va assegurar que mai va tenir consciència d’haver-ho fet.
“Si s’ha comès algun delicte, no teníem el sentiment d’estar cometent-lo”, va dir Le Pen, condemnada en primera instància a quatre anys de presó, dos d’exempts de compliment, i cinc anys d’inhabilitació, la qual cosa bloqueja l’eventual candidatura a les presidencials de 2027, per a la qual és la favorita dels sondejos.
A més de títol personal, Le Pen va comparèixer també en nom del seu partit i així l’hi va fer saber la presidenta durant la lectura de l’acta d’acusació, inclosa la sentència dictada el març passat pel tribunal correccional de París.
En aquest dictamen, els jutges van considerar provat que la líder ultradretana va heretar del seu pare i va impulsar un sistema de finançament il·legal del seu partit gràcies als diners que el Parlament Europeu li atribuïa per al pagament d’assistents dels eurodiputats.
En total, es tracta de més de 4,4 milions d’euros entre els anys 2004 i 2016 amb els quals van cobrir, a través d’aquesta partida per a assistents parlamentaris, despeses de personal que treballava per al partit, com el seu propi guardaespatlles.
Només la meitat dels 24 condemnats, entre parlamentaris europeus i assistents, han recorregut la sentència, mentre que la resta la van acceptar, la qual cosa mina els arguments de la defensa.
Le Pen, que té previst mantenir durant el mes de durada del judici l’activitat parlamentària, molt nodrida en uns dies en què es votaran dos mocions de censura contra el Govern, té programada la declaració la setmana que ve.
En cas que la Justícia li impedeixi presentar-se a les presidencials, ja ha anunciat que serà el seu delfí polític, Jordan Bardella, de 30 anys, qui encapçali el cartell electoral de la ultradreta.