EUA
Trump qualifica de “cretí” el president de la Reserva Federal
El president dels Estats Units, Donald Trump, va dir “cretí” al president de la Reserva Federal, Jerome Powell, i va dir que “se n’anirà aviat” tot just dies després que el Govern Federal obrís una investigació penal contra el cap de la Fed, que el magnat novaiorquès ha criticat repetidament per la seua política monetària. Les paraules de Trump es van produir tan sols unes hores després que nou governadors de bancs centrals de tot el món i dos dirigents d’institucions financeres internacionals defensessin la “integritat” del president de la Reserva Federal dels Estats Units (Fed), Jerome Powell.
A través d’una carta, es van referir a Powell com a un company “altament respectat”. La missiva va comptar amb la firma de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, i la dels governadors dels bancs centrals d’Anglaterra, Suècia, Dinamarca, Suïssa, Austràlia, Canadà, Corea del Sud i Brasil, així com la del president del Consell de Govern del Banc de Pagaments Internacionals, i el director general.