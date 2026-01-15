POLÍTICA
Hisenda assegura que l’adscripció al nou model de finançament serà voluntària
Totes les comunitats, tret de Catalunya, carreguen contra el nou pla i critiquen l’acord previ amb ERC. Montero defensa que és “solidari” i nega que s’hagi pactat una “quota catalana”
La vicepresidenta primera del Govern espanyol i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va traslladar ahir a les comunitats autònomes que l’adscripció al nou model de finançament serà voluntària. Això suposa que les comunitats podran decidir lliurement si apliquen el nou model o es queden amb el rendiment que ofereix el vigent, d’acord amb una prerrogativa que no és nova, sinó que ja apareix en la disposició transitòria tercera de l’actual Llei de Finançament, aprovada el 2009.
La diferència entre un sistema i altre serien prop de 21.000 milions addicionals el 2027 per al conjunt de comunitats de règim comú –totes excepte Navarra i País Basc, que tenen el seu sistema–, segons les xifres facilitades divendres passat per la mateixa ministra. Ho va fer durant una cimera amb els consellers d’Economia i Hisenda de les comunitats de règim comú que va acabar amb el rebuig frontal de tots, a excepció de Catalunya, del nou model plantejat per l’Executiu espanyol.
I és que les onze comunitats governades pel PP, les Canàries i les dos socialistes –Castella-la Manxa i Astúries– van criticar que el pla hagi vingut “precuinat” pel pacte previ entre el president, Pedro Sánchez, i el líder d’ERC, Oriol Junqueras. Els consellers van parlar al final de la reunió de “xerrameca” i “decepció” per la falta de detalls, alhora que van amenaçar de portar-ho davant de la Justícia.
Alguns van suggerir, a més, un interès electoral en l’augment dels recursos d’Andalusia, on Montero es presentarà com a candidata del PSOE en els comicis d’aquest any. Només la consellera catalana, Alícia Romero, es va expressar d’acord amb el nou sistema. “S’obre ara un període de negociació d’un model” que obre una oportunitat de 21.000 milions perquè “totes les comunitats hi guanyem”, va dir.
Montero, que no perd l’esperança que el nou finançament tiri endavant, va afirmar que negociarà de manera bilateral amb totes les comunitats i va negar que s’hagi pactat “una quota separatista”. “És fals que aquest sigui un model ideat per acontentar Catalunya”, va apuntar.
Per a ella, el model és “més solidari” que l’anterior i totes les dades posen de manifest que “no hi ha cap tracte de favor amb cap comunitat autònoma”. La ministra també es va obrir, tal com planteja el PP, a destinar una part dels fons del sistema de finançament autonòmic a la construcció d’habitatge.
Illa insta la resta de territoris a “aprofitar “ la reforma
El president de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, va afirmar ahir que el nou model de finançament és una “oportunitat” per a la millora dels serveis públics i va qüestionar les crítiques de la resta de comunitats autònomes, que va instar a fer propostes alternatives. “És el millor sistema de finançament tant per al conjunt de les comunitats autònomes com per a Catalunya”, va defensar el president, que al seu torn va qüestionar les crítiques traslladades des de la resta de regions i partits com el PP o Junts a la proposta. També el líder d’ERC, Oriol Junqueras, va defensar el nou model afirmant que “el millor que els podria passar als votants del PP és que s’apliquessin els acords que fa ERC, no els que fa el PP”. Per la seua part, Junts va insistir que sense concert econòmic per a Catalunya no donaran suport a la proposta al Congrés i va tornar a instar ERC a “aprofitar la debilitat de l’Executiu central”.