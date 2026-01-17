GEOPOLÍTICA
Trump amenaça amb aranzels qui no li doni suport a Groenlàndia
Mentre la UE prova de dirimir la crisi diplomàticament, diversos països envien tropes a l’illa. Parlamentaris dels EUA recolzen la sobirania danesa. Indignació entre els polítics noruecs per aquesta acció
El president dels EUA, Donald Trump, va amenaçar ahir d’imposar aranzels a tots els països que no donin suport al seu pla per assumir Groenlàndia, donant a entendre que la proposta europea de preservar la sobirania danesa del territori autònom a canvi d’una major presència de l’OTAN és insuficient. “Podria imposar aranzels als països que no estiguin d’acord amb això de Groenlàndia. Necessitem Groenlàndia per a la seguretat nacional”, va assegurar el mandatari des de la Casa Blanca.
Des de la UE s’ha intentat respondre a les preocupacions de seguretat que els EUA tenen sobre l’illa manifestant la seua predisposició a implicar-se més activament en la defensa de la mateixa.
De moment, Alemanya ha anunciat l’enviament a Groenlàndia d’un equip de reconeixement compost per quinze soldats, mentre que França, el Regne Unit, els Països Baixos, Noruega, Suècia i Finlàndia també participaran en la iniciativa. No obstant, Itàlia ho ha criticat qualificant-ho de “broma”.
Paral·lelament, una delegació bicameral de parlamentaris nord-americans va ressaltar, després d’una reunió al Parlament danès, el respecte a la sobirania de Dinamarca i el dret de Groenlàndia a decidir per si mateixa enmig de les amenaces de Trump per aconseguir l’illa. “Parlem del valor de l’OTAN i de l’obligació de respectar els principis fonamentals de sobirania, integritat territorial i autodeterminació”, va dir el senador demòcrata per Delaware Chris Coons, que va exercir de líder d’una delegació de congressistes i senadors, dos d’ells republicans.
Des de Moscou, Rússia va carregar contra els aliats de l’OTAN, incloent-hi Dinamarca, a qui va acusar de promoure la militarització de la regió de l’Àrtic amb el nou desplegament de forces en plenes tensions amb els EUA, i va rebutjar que Moscou tingui pretensions sobre el territori àrtic.
D’altra banda, Trump va agrair a les autoritats iranianes una suposada decisió per suspendre, segons va assegurar la Casa Blanca, més de 800 execucions previstes per a aquesta setmana.
El president dels EUA, Donald Trump, va assegurar que la líder d’oposició veneçolana, María Corina Machado, el va “obsequiar” amb la medalla que representa el seu Premi Nobel de la Pau en el transcurs de la seua reunió privada a la Casa Blanca aquest dijous. En una publicació del seu compte oficial de Truth Social, va dir que va ser “un gran honor” conèixer Machado i que el va “obsequiar” amb la insígnia del premi a causa del “treball” que ha realitzat durant la seua gestió. A més, va assegurar que planeja seguir en contacte amb la líder opositora veneçolana i va dir que és una dona “a qui respecta molt”, després del seu encontre a la Casa Blanca.
Per la seua part, la líder opositora veneçolana va declarar que la presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez, no representa el poble del seu país i es va mostrar confiada que hi haurà una “transició ordenada”.
Tanmateix, es dona la circumstància que, mentre Machado es reunia a Washington amb Trump, Rodríguez feia el mateix a Caracas amb el director de la CIA, John Ratcliffe, amb qui va abordar temes de seguretat en un esforç per atansar posicions, segons van informar ahir mitjans nord-americans.
Noruega va reaccionar amb indignació ahir a la decisió de la líder opositora veneçolana d’entregar a Trump la medalla del Premi Nobel de la Pau, amb el qual ella va ser distingida al desembre a Oslo. “Encara que Trump hagi rebut la medalla, això no significa que hagi guanyat el Premi de la Pau”, va dir l’exministra d’Exteriors i diputada liberal Ine Eriksen Søreide. El líder del Partit Centrista, Trygve Slagsvold Vedum, va incidir en la mateixa idea i va assenyalar que el fet que Trump hagi acceptat la medalla mostra que és “el clàssic ximple que ha d’apropiar-se de les distincions i el treball d’altres”. “La medalla i el diploma són els símbols físics que confirmen que un individu o una organització han estat guardonats amb el Nobel de la Pau. El premi per si mateix, l’honor i el reconeixement, estan inseparablement units a la persona o organització designada com premiada pel Comitè Nobel Noruec”, va afirmar l’Institut Nobel Noruec en un comunicat.