Bob Pop avisa a Pisarello que “surt a guanyar” a Barcelona

Bob Pop va presentar la seua candidatura a alcaldable de BComú. - BERNAT VILARÓ/ACN

Bob Pop va presentar la seua candidatura a alcaldable de BComú.

Redacció

L’escriptor i crític Roberto Enríquez, més conegut com a Bob Pop, va presentar ahir la seua candidatura a alcaldable de BComú a les eleccions municipals del 2027 a Barcelona. Pop va reivindicar “l’audàcia de les esquerres” i va cridar a no “recollir-se” davant de l’auge de l’extrema dreta.

També va dir que vol formar un govern “amb la gent” i va avisar Gerardo Pisarello, l’altre candidat de BComú amb qui disputarà les primàries: “Surto a guanyar.”

