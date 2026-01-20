El govern espanyol destaca la coordinació entre administracions a Adamuz i retreu l'actitud d’Abascal
L’executiu de Pedro Sánchez reconeix el paper de Feijóo i critica la postura de Vox davant l’accident ferroviari de Còrdova
El govern espanyol ha subratllat aquest dimarts la "coordinació estreta entre les diferents administracions" implicades en la resposta a la greu tragèdia ferroviària d’Adamuz (Còrdova), que ha deixat més de 40 víctimes mortals. La portaveu de l’executiu, Elma Saiz, ha remarcat després del Consell de Ministres que "és el que ens demana la societat", posant de relleu la importància de la col·laboració institucional i la bona sintonia exhibida amb el Partit Popular. “Em vull quedar amb les paraules del líder de l’oposició, amb un reconeixement exprés de la feina que s’està fent”, ha afegit en referència a la visita que Alberto Núñez Feijóo (PP) va fer ahir a la zona del succés. Per contra, ha criticat l’actitud “antidemocràtica” i “inhumana” del líder de Vox, Santiago Abascal, que va dir que el “col·lapse d’un govern mafiós està amenaçant tot l’Estat”.
L’executiu ha començat la roda de premsa d’aquest dimarts manifestant la seva “empatia” amb les víctimes de l’accident ferroviari de Còrdova i els seus familiars, així com el reconeixement als treballadors públics i veïns anònims que van atendre, des del primer moment, els afectats d’un descarrilament que ha provocat més de 40 morts.
“Des del primer moment es van mobilitzar tots els recursos de l’Estat i es va mantenir una coordinació permanent entre administracions que, des d’aquí, voldria destacar i agrair”, ha exposat Saiz, que vestia complement de negre. Així mateix, ha dit que ara ha de ser la Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris la que dirimeixi els motius de l’accident en un moment en què es multipliquen les mentides i desinformacions referents al succés.
De fet, fonts del govern espanyol reconeixien aquest dimarts l’existència d’una certa treva política amb el PP en la gestió d’aquest accident que ha causat més de 40 morts. “La societat i les víctimes volen que les administracions treballin colze a colze”, apuntaven des de la Moncloa. Així mateix, es conjuraven per evitar que partits com Vox aconsegueixin “posar por al cos” als ciutadans sobre la seguretat d’un sistema com el ferroviari, que ha demostrat ser un dels més segurs d’Espanya.
Malgrat la sintonia entre el govern espanyol i la Junta d’Andalusia, encapçalada pel popular Juanma Moreno Bonilla, en la gestió de la tragèdia dels trens Alvia i Iryo, fonts del PP han criticat l’executiu pel tracte que els ha donat les darreres hores. “Ni Sánchez ha trucat a Feijóo ni Puente el va voler acompanyar ahir en el seu recorregut per Adamuz”, apuntaven abans de ressaltar que ells no són “el partit del ‘pásalo’”, en referència als SMS que es van difondre després dels atemptats de l’11-M per criticar la gestió del govern de José María Aznar en aquell moment.
Un possible funeral d’Estat sense data
El govern espanyol ha confirmat aquest dimarts la seva voluntat d’organitzar un funeral d’Estat per les víctimes de l’accident d’Adamuz. Tot i això, han avisat que és aviat per posar-li data, ja que abans s’han de fer les tasques de recuperació i reconeixement d’alguns cossos. Tanmateix, fonts de l’executiu han comentat que l’acte podria celebrar-se en les pròximes setmanes després de parlar-ho amb la Casa Reial i la Junta d’Andalusia. Tot i això, han apuntat que tampoc no volen córrer, ja que no seria positiu per a les víctimes.