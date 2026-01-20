POLÍTICA
Junqueras pressiona el PSOE per recaptar tot l’IRPF
Reclama als socialistes presentar un mecanisme o recolzar la seua proposta || Aragó denuncia que l’ordinalitat és “insolidària”
El líder d’ERC, Oriol Junqueras, va instar ahir el PSOE a “habilitar un camí” perquè Catalunya pugui recaptar el 100% de l’IRPF. En una entrevista a TV3, Junqueras va donar dos opcions als socialistes per “desembussar” la situació: que votin a favor de la proposta dels republicans al Congrés o que presentin un “mecanisme” pel seu compte. L’exvicepresident va posar a sobre de la taula una modificació de la llei orgànica de finançament autonòmic per habilitar l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) a recaptar la totalitat de l’IRPF, i va insistir que en dependran les negociacions dels pressupostos de la Generalitat.
En relació amb l’acord de finançament, Junqueras va advertir que introduir la variable del cost de vida –una de les propostes per aconseguir el sí de Junts– “pot distorsionar i perjudicar Catalunya”. El líder republicà, a més, va respondre a les crítiques sobre el nou model del president del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmant que són “el millor aval”. “És bo per a tothom, fins i tot per a aquells que voten el PP”, va assegurar. Junqueras també va treure ferro al comunicat de Foment del Treball que va considerar “insuficient” el nou sistema, i va assenyalar que el seu president, Josep Sánchez Llibre, li va traslladar que sí que li agradava i que “apreciaven les bondats de l’acord”.
Sobre la relació amb el líder de Junts, Carles Puigdemont, va manifestar que “és molt bona” i que ja s’han reunit “en moltes ocasions”. Així mateix, va apuntar que “molts alcaldes” de la formació i tots els exconsellers d’Economia avalen l’acord de finançament.
Per la seua part, el president de la patronal Cecot, Xavier Panés, va valorar que el nou sistema “reconeix el dèficit fiscal” de Catalunya, però va advertir que té “límits clars” i que “no s’atansa a les xifres que realment necessita Catalunya”.
Mentrestant, el president aragonès, Jorge Azcón, va afirmar que el principi d’ordinalitat és “injust, desigual i insolidari” i va denunciar que el nou model de finançament és un “menyspreu” per a Aragó.