GEOPOLÍTICA
Trump no es veu “obligat a pensar en la pau” al no rebre el Nobel
Carrega contra Europa i diu que s’hauria de centrar en Ucraïna. Dinamarca i Groenlàndia demanen a Rutte una missió de l’OTAN a l’illa de l’Àrtic
El president dels EUA, Donald Trump, es va negar a aclarir ahir si considera utilitzar la força per prendre Groenlàndia poc després d’advertir en una carta al primer ministre de Noruega, Jonas Gahr Støre, que “ja no sent l’obligació de pensar únicament en la pau” després que no li concedissin el Premi Nobel. “Sense comentaris”, va dir en una entrevista a la cadena NBC News.
El mandatari va defensar la seua intenció d’annexionar el territori autònom danès uns dies després d’amenaçar amb un aranzel del 10%, a partir de l’1 de febrer, als productes de Dinamarca, Noruega, Suècia, França, Alemanya, el Regne Unit, els Països Baixos i Finlàndia enviats als EUA per oposar-se als seus plans. El gravamen, que afectaria aliats de Washington a l’OTAN, s’ampliarà fins a un 25%, a partir de l’1 de juny del 2026, i serà “exigible i pagable fins que s’arribi a un acord per a la compra completa i total de Groenlàndia”.
Trump va carregar contra els líders europeus que s’han oposat als seus plans expansionistes perquè, segons ell, són necessaris per protegir la seguretat dels EUA davant d’amenaces externes. “Europa hauria de centrar-se en la guerra amb Rússia i Ucraïna perquè, francament, ja es veu què els ha portat”, va declarar.
El primer ministre noruec i el president de Finlàndia, Alexander Stubb, van enviar una carta a Trump per explicar-li “la seua postura sobre l’augment d’aranzels” i assenyalar-li “la necessitat de desescalar l’intercanvi de paraules”. Va ser llavors quan Trump va advertir el líder noruec que com que el seu país “va decidir no concedir-li el Premi Nobel de la Pau per haver parat vuit guerres, i més”, ja no té “l’obligació de pensar únicament en la pau”. Malgrat que Gahr Støre va defensar que la decisió d’atorgar-li el premi a la líder opositora veneçolana María Corina Machado depèn del “Comitè Nobel independent i no del Govern noruec”, Trump ho va rebutjar.
Mentrestant, el ministre de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, i la d’Exteriors de Groenlàndia, Vivian Motzfeldt, van sol·licitar al secretari general de l’OTAN, Mark Rutte, una missió de l’Aliança Atlàntica a l’illa de l’Àrtic.
Brussel·les insisteix a dialogar, però està “preparada per respondre”
La Comissió Europea va avisar ahir el president dels Estats Units, Donald Trump, que el bloc disposa d’eines comercials i està preparada per utilitzar-les en cas que Washington compleixi l’amenaça d’imposar aranzels comercials addicionals als vuit països que van participar en maniobres militars a Groenlàndia, si bé va afirmar que tant Brussel·les com els líders dels 27 són partidaris del “diàleg” i evitar una “escalada” en el pols comercial. Per la seua banda, el secretari del Tresor dels EUA, Scott Bessent, va assegurar des de la localitat suïssa de Davos que seria “molt imprudent” l’adopció de mesures comercials de represàlia per part dels països europeus. Els caps d’Estat i de Govern de la Unió Europea es reuniran aquest dijous a Brussel·les per discutir una resposta conjunta davant dels intents dels Estats Units d’aconseguir el control de Groenlàndia.