GEOPOLÍTICA
Costa assegura que la UE està preparada per defensar-se dels EUA
Von der Leyen crida a revisar l’estratègia europea de seguretat. El Parlament Europeu decideix paralitzar el pacte comercial amb Washington firmat a l’estiu. Cuerpo espera no haver d’utilitzar-los i demana fermesa a Brussel·les
El president del Consell Europeu, António Costa, va avisar ahir els Estats Units que la Unió Europea (UE) compta amb “el poder i les eines” necessàries per reaccionar davant de “qualsevol forma de coerció, després que el president Donald Trump hagi amenaçat amb nous aranzels contra els països que han participat juntament amb Dinamarca en maniobres militars a Groenlàndia.
“Estem preparats per defensar-nos, per defensar els nostres estats membres, els nostres ciutadans i les nostres empreses, davant qualsevol forma de coerció. I la UE té el poder i les eines per fer-ho”, va asseverar l’exprimer ministre portuguès, en la seua intervenció en un debat davant del ple del Parlament Europeu reunit a Estrasburg.
En aquest sentit, el Parlament Europeu va decidir paralitzar la ratificació de l’acord que Brussel·les i Washington van firmar a l’estiu en matèria comercial, per les amenaces nord-americanes.
En l’esmentat acord, Brussel·les va acceptar aranzels del 15% per a la gran majoria dels productes europeus –entre els quals els automòbils i els semiconductors– i que els EUA venguin els seus béns industrials a la UE lliures d’impostos.
Per la seua part, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va avisar que el món assisteix a un canvi “permanent” en l’ordre mundial pel qual s’imposa el poder de la “força bruta” –ja sigui econòmica, militar o geopolítica–, i va cridar a potenciar la “independència” de la Unió Europea i a “revisar la seua estratègia global de seguretat”.
D’aquesta manera, va defensar que és una “realitat” i una “necessitat” que Europa ha “d’accelerar” l’impuls cap a la independència econòmica, de seguretat, tecnològica i democràtica. “Hem d’estar en bona forma si volem donar forma al món que ens envolta”, va reblar.
Així, va insistir que en un món “cada vegada més anàrquic”, Europa necessita els “seus propis ressorts de poder”, entre els quals va enumerar una economia forta, una sòlida capacitat d’innovació, societats unides amb alts nivells d’educació, talent i sistemes sanitaris i, sobretot, una capacitat real per defensar-se”.
Mentrestant, França va sol·licitar un exercici militar de l’OTAN a Groenlàndia, al qual està disposada a contribuir després de la insistència de Trump d’annexionar-se tant sí com no l’illa àrtica.
El negociador comercial de la Unió Europea, el comissari Maros Sefcovic, i el responsable de Comerç dels EUA, Jamieson Greer, es van reunir en els marges del Fòrum Econòmic Mundial per abordar la situació actual, marcada per noves tensions aranzelàries després d’amenaçar Washington amb gravàmens addicionals als països que van participar en maniobres militars a Groenlàndia.
El Canadà es prepara
Per la seua part, el Canadà ha posat sobre la taula un “model militar teòric” per respondre a una hipotètica invasió nord-americana a mesura que augmenten les amenaces abocades per Trump, que va tornar a instar Ottawa a mostrar-se “agraïda” amb el país veí.
El ministre d’Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, va manifestar ahir des de Davos que Europa compta amb els mecanismes necessaris per fer front a l’amenaça de nous aranzels avançada pel president nord-americà, Donald Trump, i que els utilitzarà si és necessari.
En una reunió amb periodistes poc després d’arribar a la localitat alpina per participar en el Fòrum Econòmic Mundial, Cuerpo va indicar que Europa ha d’enviar “un missatge de fermesa” a l’administració nord-americana, que amenaça amb nous aranzels si la Unió Europea (UE) s’oposa a les pretensions de Trump d’annexionar-se l’illa danesa de Groenlàndia.
El ministre d’Economia feia així referència al mecanisme anticoerció del qual disposa la Unió Europea, malgrat que va assegurar que espera “que no sigui necessari” fer-lo servir, si bé Europa ha de traslladar un missatge de fermesa i deixar clar que utilitzarà, en cas que sigui necessari, les eines de les quals disposa.
Per la seua part, la ministra de Defensa, Margarita Robles, va informar que “no hi ha res decidit encara” sobre un desplegament de tropes espanyoles a Grenlàndia, emmarcat en unes maniobres militars.
La ministra va recalcar que, en aquest cas, n’hi ha una “situació d’indefinició evident”.
Robles va traslladar que el ministeri de Defensa va valorar “en el seu moment” les peticions que havia fet Dinamarca i, ara, hi ha una altra sèrie de països, com França, que estan plantejant que l’Aliança Atlàntica faci missions, “com les moltes que fa en aquest moment”.