POLÍTICA
Evolució favorable de Salvador Illa, que es comença a moure
El tractament de la infecció durarà unes dos setmanes
El president de la Generalitat, Salvador Illa, “evoluciona favorablement i continua amb el tractament segons la pauta prescrita per l’equip mèdic”, segons un comunicat de l’Hospital Vall d’Hebron. El centre va manifestar que el mandatari “ha continuat recuperant forces” en les últimes hores i que “ha iniciat la mobilització”. Illa va abandonar dimarts la Unitat de Cures Intensives (UCI), després d’ingressar a l’hospital dissabte passat. El president pateix una osteomielitis púbica –un procés de naturalesa inflamatòria infecciosa “poc freqüent”–, de moment tractada amb antibiòtic durant aproximadament dos setmanes. La doctora Dolors Rodríguez, tanmateix, va manifestar que no cal “fer tot el tractament a l’hospital”, ja que hi ha mecanismes perquè es pugi fer al seu domicili, “sempre que hi hagi unes condicions clíniques estables”.
Malgrat que el conseller de Presidència, Albert Dalmau, n’ha assumit les funcions principals, Illa està al dia de la situació a Catalunya. El cap de l’Executiu segueix l’evolució del temporal que fueteja el territori, segons va informar la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, que va afirmar que “dona la seua opinió i directriu si fa falta”.
D’altra banda, l’ingrés d’Illa a l’Hospital Vall d’Hebron ha provocat polèmica amb la líder d’Aliança Catalana, Sílvia Orriols, que va acusar el centre de donar un tractament VIP al president. L’hospital va negar qualsevol “protocol especial” i va assegurar que “s’hauria fet amb qualsevol altre pacient”.