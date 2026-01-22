El Govern arriba a un acord amb els maquinistes per reprendre el servei de Rodalies quan es tornin a revisar les vies
Els sindicats pacten amb la Generalitat una revisió extraordinària i, mentre es vagin revisant, s'anirà anunciant la tornada de les línies
Els maquinistes s'incorporaran a les inspeccions de la xarxa viària en una nova "revisió extraordinària" per assegurar la seguretat de les vies de trens de Rodalies i Mitja Distància i, d'aquesta manera tornar a reprendre l'activitat de RENFE a tota Catalunya. Aquest és el pacte al qual ha arribat el Govern de la Generalitat amb els principals sindicats dels maquinistes, que aquesta tarda s'han reunit a l'estació de Sants conjuntament amb ADIF per trobar una solució a l'anomenada "vaga encoberta" de maquinistes, que no han acudit a treballar després dels accidents d'Adamuz i Gelida, que han acabat amb 45 i 1 víctimes mortals, respectivament.
"Aquest matí RENFE no ha tingut capacitat per reprendre el servei per falta de maquinistes, ja que només han acudit a treballar 6 dels 140 que ho fan habitualment", ha explicat aquest dijous a la tarda la consellera de Territori i portaveu del Govern de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una roda de premsa excepcional que han convocat per informar sobre la represa de la xarxa de Rodalies i del resultat de la reunió amb els maquinistes. El Govern, que dimecres a la nit havia informat que Rodalies tornaria a la normalitat el dijous després de la revisió d'ADIF, ha hagut de reunir-se d'urgència amb els treballadors de la xarxa a Catalunya, que es negaven a treballar per "falta de seguretat".
La Generalitat es compromet a seguir una línia d'actuació d'ara endavant
Paneque ha assegurat que en aquesta reunió s'ha arribat a l'acord de revisar, conjuntament amb els maquinistes, tota la xarxa de Rodalies i Mitja Distància de Catalunya, que en total supera els 1.000km de via, i que consta de 13 itineraris que s'aniran revisant amb 13 equips diferents. A partir d'ara, el Govern es compromet a fer un comitè de seguiment cada 2 mesos que anirà revisant aquest pla de millores de seguretat. A més, Paneque ha revelat que s'augmentaran el nombre de busos interurbans de reforç, un total de 100, 2 dels quals sortiran des de Lleida.
El servei s'anirà recuperant a comptagotes i a mesura que els maquinistes revisin les vies
El pacte entre el Govern i els maquinistes implica que els 13 itineraris de Rodalies i Mitja Distància es tornaran a posar en marxa a mesura que es rebi l'aprovació dels maquinistes que revisen les vies i un cop el sindicat es reuneixi amb el Govern, que durant tota la tarda anirà fent reunions per revisar les dades que se'ls facilitin. Paneque ha insistit que "en tot moment hem volgut buscar un acord per garantir el dret de mobilitat dels catalans i catalanes".
Paneque escampa les puces al Govern i assegura que "en tot moment ha fet el que ha de fer com a titular del servei"
Durant la seua intervenció, Paneque ha remarcat que el Govern ha actuat "de manera adequada". "Després de l'accident vam suspendre els serveis de Rodalies i Mitja Distància, i vam iniciar les 'marxes blanques'. Quan ADIF va dir que es podria tornar a circular ho vam anunciar a Renfe i vam comunicar que a partir de les 6 del matí del dijous es reprendria el servei", ha explicat la consellera. Paneque ha tret pit dels reforços en mobilitat a l'àrea metropolitana de Barcelona que havien previst per dijous, com la supressió de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) o l'aixecament de les barreres dels peatges dels Túnels del Garraf.
Els maquinistes eviten fixar una data per reprendre el servei
Segons Semaf, sindicat majoritari dels maquinistes, la reunió d'aquest dijous, que s'ha allargat gairebé sis hores, ha anat bé perquè Renfe i Adif hi han assistit amb una "actitud propositiva". El sindicat evita fixar una data i una hora per reprendre el servei i remarca que es farà "progressivament" quan es donin les condicions de seguretat.
Fonts dels maquinistes consultades per l'ACN han explicat que aquest dimecres al vespre tan sols els van remetre "un paràgraf" on els garantien que la xarxa era segura. Els maquinistes no ho van considerar "suficient" i per aquest motiu aquest dijous no han prestat el servei i han exigit mesures addicionals concretades en un document més exhaustiu, que és el que han redactat en la trobada amb el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, i el comissionat per al Traspàs de Rodalies, Pere Macias.
RENFE retira la meitat del tren accidentat dimarts entre Sant Sadurní i Gelida
Renfe ha retirat aquest dijous a la tarda la meitat del tren de la línia R4 accidentat dimarts entre les estacions de Sant Sadurní d'Anoia i Gelida, que anava direcció Barcelona. Una locomotora tractora dièsel s'ha desplaçat des del sud fins a la zona, on també hi havia aturat un altre tren que es va veure afectat per la interrupció del servei la nit de dimarts. La locomotora ha enganxat aquest segon tren, amb sis vagons, més els tres de la meitat del comboi accidentat, i poc abans de les 5 de la tarda els ha remolcat en sentit sud. Pel que fa als tres vagons restants, inicialment semblava que un d'ells podria ser remolcat, però finalment ha quedat separat a la via dels altres dos, que estan descarrilats, i un dels quals, com a mínim, haurà de ser desballestat.