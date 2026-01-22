SEGRE

Una grua colpeja un tren a Cartagena i deixa sis ferits lleus

El ministre de Transports, Óscar Puente, ha explicat que la grua era de l'enllumenat públic de Cartagena i que ha "envaït" amb el seu braç el domini públic ferroviari, "colpejant les finestres", que s'han trencat

Un tren de Rodalies circula pel lloc on s’ha produït l’accident d’un tren de via estreta contra una grua aquest dijous a Cartagena (Múrcia) causant sis ferits lleus.

Agències

Fins a sis persones ferides lleus després que el braç d'una grua hagi colpejat un tren a prop del municipi d'Alumbres, al costat de Cartagena, Múrcia. Segons el 112 d'aquesta comunitat, els serveis d'emergències han rescatat, atès i traslladat a l'hospital els sis ferits. El 112 ha rebut a les 12.04 hores un avís del centre de comandament de Renfe informant de l'accident, a l'altura del punt quilomètric 6,6 de la via Cartagena-Los Nietos, entre Alumbres i l'Esperança.

La grua estava fent treballs als voltants de la via i ha colpejat, i trencat, els vidres d'un vagó. El ministre de Transports, Óscar Puente, ha dit que la grua era de l'enllumenat públic de Cartagena i que ha "envaït" amb el seu braç el domini públic ferroviari, "colpejant les finestres". Puente ha demanat a les xarxes socials que s'informi "correctament" per no "induir a error", en una setmana marca pels accidents a Còrdova i Gelida.

Els ferits són dos homes de 18 anys i dos més de 26 i 50 anys; i dues dones de 62 i 74 anys. Tots ells han estat traslladats a l'hospital Santa Llúcia i Santa Maria del Rosell amb ferides lleus. Fins al lloc s'han desplaçat patrulles de la policia local, la Guàrdia Civil, els bombers del Servei d'Extinció d'Incendis, Salvament i Protecció Civil de l'Ajuntament de Cartagena, així com sanitaris i ambulàncies de Protecció Civil Cartagena i de la Gerència d'Urgències i Emergències 061 de la Regió de Múrcia.

A causa de l'accident, s'ha tallat inicialment la circulació ferroviària d'ample mètric en la línia Cartagena-Los Nietos, que ha quedat restablerta abans de les 13.30 hores, segons ha informat Adif. La companyia ha indicat que la grua era "aliena" a l'explotació ferroviària.

