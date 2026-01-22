Una grua colpeja un tren a Cartagena i deixa sis ferits lleus
El ministre de Transports, Óscar Puente, ha explicat que la grua era de l'enllumenat públic de Cartagena i que ha "envaït" amb el seu braç el domini públic ferroviari, "colpejant les finestres", que s'han trencat
Fins a sis persones ferides lleus després que el braç d'una grua hagi colpejat un tren a prop del municipi d'Alumbres, al costat de Cartagena, Múrcia. Segons el 112 d'aquesta comunitat, els serveis d'emergències han rescatat, atès i traslladat a l'hospital els sis ferits. El 112 ha rebut a les 12.04 hores un avís del centre de comandament de Renfe informant de l'accident, a l'altura del punt quilomètric 6,6 de la via Cartagena-Los Nietos, entre Alumbres i l'Esperança.
La grua estava fent treballs als voltants de la via i ha colpejat, i trencat, els vidres d'un vagó. El ministre de Transports, Óscar Puente, ha dit que la grua era de l'enllumenat públic de Cartagena i que ha "envaït" amb el seu braç el domini públic ferroviari, "colpejant les finestres". Puente ha demanat a les xarxes socials que s'informi "correctament" per no "induir a error", en una setmana marca pels accidents a Còrdova i Gelida.
Conviene que se informe correctamente para no inducir a error. Un vehículo cesta-grúa de alumbrado público de Cartagena ha invadido con su brazo el dominio público ferroviario golpeando las ventanas de un tren de ancho métrico que pasaba en ese momento. pic.twitter.com/aGJAISBZXK— Óscar Puente (@oscar_puente_) January 22, 2026
Els ferits són dos homes de 18 anys i dos més de 26 i 50 anys; i dues dones de 62 i 74 anys. Tots ells han estat traslladats a l'hospital Santa Llúcia i Santa Maria del Rosell amb ferides lleus. Fins al lloc s'han desplaçat patrulles de la policia local, la Guàrdia Civil, els bombers del Servei d'Extinció d'Incendis, Salvament i Protecció Civil de l'Ajuntament de Cartagena, així com sanitaris i ambulàncies de Protecció Civil Cartagena i de la Gerència d'Urgències i Emergències 061 de la Regió de Múrcia.
A causa de l'accident, s'ha tallat inicialment la circulació ferroviària d'ample mètric en la línia Cartagena-Los Nietos, que ha quedat restablerta abans de les 13.30 hores, segons ha informat Adif. La companyia ha indicat que la grua era "aliena" a l'explotació ferroviària.