EMERGÈNCIES
El temporal provoca diversos talls de vies a Girona
Les pluges causen l’ensorrament de part d’una muralla a Ullastret. Galícia activa l’alerta roja a la costa corunyesa
La província de Girona continua patint els efectes del temporal Harry, que ha fustigat Catalunya en els últims dies i ha deixat més de 200 litres en punts de l’interior i de la costa gironina. Més enllà de les afectacions de Rodalies pels accidents ferroviaris que van causar un mort dimarts, encara hi havia diversos talls de carreteres per les pluges, la majoria concentrades a l’Alt i el Baix Empordà. Van destacar les inundacions a la zona del Baix Ter, amb talls a la GI-643 entre Gualta i Parlavà; al Alt Empordà, també per inundacions, seguia tallada la C-252 entre Vilabertran i Peralada i, finalment, l’N-2 a Sant Julià de Ramis per la caiguda d’arbres.
Les pluges, a més, van causar la mort dimarts d’un home a Palau-sator (Baix Empordà) al ser arrossegat amb el seu cotxe en una riera de la localitat. Paral·lelament, el temporal va provocar l’ensorrament d’un tram de la muralla de la ciutat ibèrica d’UIlastret, també al Baix Empordà, sense registrar ferits.
Mentrestant, a Galícia, la Xunta va activar l’alerta roja a tot el litoral de la Corunya, mentre que la resta de costa gallega es va mantenir en avís taronja.