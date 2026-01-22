GEOPOLÍTICA
Trump retira l’amenaça d’aranzels després d’un acord sobre Groenlàndia amb l’OTAN
Estableix amb Rutte el “marc per a un futur pacte” respecte a l’illa del qual no avança detalls. Dinamarca rebutja l’exigència del líder nord-americà d’obrir contactes en aquestes condicions. Mentre acusa Europa de “no anar per bon camí”
El president dels EUA, Donald Trump, va anunciar ahir un acord amb el secretari general de l’OTAN, Mark Rutte, sobre Groenlàndia, que serà “molt bo per als Estats Units i tots els països de l’Aliança Atlàntica”, i va suspendre l’amenaça d’aranzels a partir de l’1 de febrer contra vuit països europeus. En una publicació a la seua xarxa social Truth Social, el mandatari va anunciar així mateix “converses addicionals” sobre el sistema de defensa antimíssils Golden Dome respecte a l’illa i va afegir que se’n facilitaria més informació a mesura que avancin les converses. “Després d’una reunió molt productiva que he mantingut amb el secretari general de l’OTAN, hem establert el marc d’un futur acord respecte a Groenlàndia i, de fet, a tota la regió àrtica. Aquesta solució, si es porta a terme, serà molt beneficiosa per als Estats Units d’Amèrica i per a tots els països de l’OTAN”, va assenyalar. Va explicar que, “sobre la base d’aquesta entesa”, no imposarà els aranzels amb què amenaçava vuit països europeus, entre els quals Alemanya, França i Dinamarca, que van participar en maniobres militars a l’illa.
Hores abans, Trump va reclamar des del Fòrum de Davos (Suïssa) “negociacions immediates” per discutir l’adquisició de Groenlàndia, assegurant que no vol recórrer a la força ni la utilitzarà per annexionar la gran illa àrtica. “La gent es pensava que utilitzaria la força. No tinc per què. No vull”, va dir, malgrat que va deixar clar que “no renuncia al seu objectiu”. “El que demano és un tros de gel, fred i mal ubicat, que pugui jugar un paper vital en la pau mundial”, va afirmar, abans d’afegir que “només els EUA poden protegir-lo”. Els danesos i groenlandesos “poden dir que sí i ho apreciarem; poden dir que no i ho recordarem”, va amenaçar el mandatari, que va dir que l’annexió de Groenlàndia és “una petita petició” comparat amb tot el que han aportat a l’OTAN “durant dècades”. En resposta, el ministre d’Exteriors danès, Lars Løkke Rasmussen, va rebutjar negociar. “Trump vol iniciar negociacions, però no pot ser”, va assenyalar.
Donald Trump va aprofitar la seua presència al Fòrum Econòmic Mundial, l’endemà del primer aniversari del seu retorn a la Casa Blanca, per exhibir davant de les elits econòmiques i socials reunides a Davos el que va qualificar de “miracle econòmic”, mentre va assenyalar la seua preocupació perquè Europa “no va per bon camí”.
L’inquilí de la Casa Blanca va presumir que l’economia nord-americana està passant des del seu retorn a la presidència una etapa d’auge en què “el creixement es dispara, la productivitat es dispara, la inversió es dispara, els ingressos pugen i la inflació ha estat derrotada”.
No va desaprofitar l’ocasió per recordar que “pràcticament tots els suposats experts” van predir que els seus plans desencadenarien una recessió mundial amb una inflació descontrolada. “Els hem demostrat que estaven equivocats. És al contrari”, va comentar. En aquest sentit, va assegurar que, amb els aranzels implementats, els EUA estan reduint radicalment el seu dèficit comercial, que hauria caigut “un sorprenent 77%” i sense inflació, produint una transformació “que els EUA no han vist en més de 100 anys”. “En lloc de tancar centrals elèctriques, les estem obrint, en lloc de construir aerogeneradors ineficaços, els estem desmantellant i no n’aprovem cap, i en lloc d’empoderar els buròcrates, els estem acomiadant”, va relatar. “Ara som l’economia més atractiva del món”, va resumir abans d’augurar que el PIB nord-americà va camí de créixer el doble de la taxa projectada per l’FMI l’abril de l’any passat.
“Els EUA són el motor econòmic del planeta, i quan els EUA prosperen, el món sencer prospera”, va assegurar Donald Trump, per a qui el país es troba sota el seu mandat enmig de la recuperació econòmica “més ràpida i dràstica de la seua història”.
Per un altre costat, Trump va apuntar que altres països podrien millorar molt la seua situació si seguissin l’exemple dels EUA, “perquè certs llocs a Europa ja ni tan sols són reconeixibles”. “Estimo Europa i vull veure-la prosperar, però no va per bon camí”, va postil·lar.
Trump vol “involucrar” Machado en Veneçuela
El president dels Estats Units, Donald Trump va insinuar que vol “involucrar” l’opositora veneçolana María Corina Machado en el futur de Veneçuela, dies després de la reunió que van mantenir a la Casa Blanca després de l’operació militar de principis de mes al país llatinoamericà que es va saldar amb la captura del president Nicolás Maduro. A més, va dir que ha perdut el respecte per Noruega des que no va ser guardonat amb el Premi Nobel de la Pau, perquè no es creu que el Govern noruec no exerceixi un “control tremend” sobre el guardó.
Promet “esborrar” l’Iran si decideixen matar-lo
L’inquilí de la Casa Blanca va assegurar que ha donat “instruccions molt fermes” perquè els Estats Units “esborrin” l’Iran “de la faç de la Terra” si les autoritats del país centreasiàtic decideixen matar-lo.
Reconeix “alguns errors” de l’ICE
El president dels Estats Units va reconèixer que el Servei de Control d’Immigració i Duanes (ICE, per les seues sigles en anglès) ha comès “alguns errors”, si bé va considerar que és una cosa que “pot passar” en els seus desplegaments, que en les últimes setmanes han deixat diversos ferits i una persona morta per trets, a més de sis morts en centres de detenció de l’ICE. “L’ICE (...) està tractant amb gent dura”, va declarar Trump en una extensa roda de premsa celebrada a la Casa Blanca, abans de viatjar a Davos.
Adverteix Rússia i Ucraïna si no paren la guerra
Sobre la guerra entre Rússia i Ucraïna, Trump afirma que les converses entre Moscou i Kíiv per posar fi al conflicte “es troben en un punt decisiu” i que si els líders dels dos països no aconsegueixen l’acord, serien “estúpids”.