L’informe preliminar de la investigació confirma una fractura de carril com a principal hipòtesi de descarrilament de l’Iryo
La CIAF creu que la fractura de la via es va produir abans del pas del tren accidentat
La Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris (CIAF) considera que les marques trobades a les rodes de l’Iryo descarrilat i la deformació observada al carril són compatibles amb el fet que el carril estigués fracturat. En un informe preliminar, la comissió encarregada d’investigar les causes que van provocar aquest accident ferroviari, que ha costat la vida a 45 persones, apunta que aquesta hipòtesi haurà de ser corroborada per càlculs i anàlisis detallades posteriors.
Addicionalment a les marques trobades al tren d’Iryo descarrilat, la CIAF ha detectat altres osques amb un patró geomètric compatible a les bandes de rodatge d’algunes rodes dretes de tres composicions diferents que havien circulat per la zona anteriorment a l’accident. "Es pot plantejar la hipòtesi que la fractura del carril es va produir anteriorment al pas del tren Iryo sinistrat i per tant al descarrilament".
