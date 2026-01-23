MOBILITAT
Les víctimes d’Adamuz ascendeixen a 45 i ja no queden desapareguts
Les autoritats han identificat 43 cadàvers: 22 dones i 21 homes. Acaba la inspecció del lloc i Puente dubta que l’Iryo provoqués l’accident
La xifra de víctimes per l’accident ferroviari a Adamuz (Còrdova) ha ascendit a 45, després que els serveis d’emergència trobessin ahir dos cadàvers més. D’aquesta manera, el número de morts coincideix amb la xifra de denúncies per desaparició. Ja s’han identificat 43 víctimes mortals, totes a través de les empremtes dactilars excepte una, la identificació de la qual ha estat mitjançant l’ADN. Entre les víctimes identificades hi ha 22 dones i 21 homes, entre els quals un menor. Quaranta eren ciutadans espanyols i hi havia una dona russa, una altra d’alemanya i una de marroquina.
En relació amb la investigació del sinistre, la Guàrdia Civil va concloure ahir la inspecció del lloc de l’accident i va entregar un primer atestat al jutjat, segons va explicar el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska. El cos custodia tots els elements localitzats al lloc que puguin resultar d’interès per a la investigació de les causes de l’accident, de la qual s’ocupa el jutjat de Montoro (Còrdova).
El coronel en cap de Criminalística de la Guàrdia Civil, Fernando Domínguez, va destacar que els agents van rebre l’avís de l’accident a les 19.47 i que van arribar a les 20 hores, auxiliant immediatament les víctimes i establint un perímetre de seguretat. Així mateix, va explicar que van trobar els dos últims cossos en una segona anàlisi més profunda del lloc, ja que els vagons 1 i 2 de l’Alvia es trobaven en circumstàncies “molt deteriorades”.
Per la seua part, el ministre de Transports, Óscar Puente, va manifestar que seria “molt estrany” que el tren Iryo –el primer a descarrilar– hagués causat l’accident, ja que “era un tren molt nou”. Puente va apuntar que “és possible” que la causa del sinistre fos “la infraestructura” o “la via”, però que hauria de ser “una cosa realment crítica que no s’ha manifestat pràcticament fins al moment de l’accident”. Puente, a més, va considerar que les responsabilitats per la tragèdia han de ser assumides pels qui hi van contribuir “per acció o omissió”.