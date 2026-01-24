MOBILITAT
Un despreniment talla un tram de l’R1 després de reprendre’s el servei
Els maquinistes convoquen una concentració a Sants per exigir garanties. Menys passatgers del que és habitual a les principals estacions per la desconfiança
Un despreniment de terres va obligar ahir a interrompre la circulació de trens de la línia R1 de Rodalies entre les estacions de Blanes i Maçanet-Massanes, a Girona, sense que es registressin ferits. Renfe va informar que el tren, en el qual viatjaven 10 passatgers, no va arribar a impactar amb les roques que van caure sobre la via, a l’altura de Tordera, i que el comboi va poder retrocedir a l’estació de Blanes amb el passatge. L’incident es va produir quan no s’havien complert ni les primeres 24 hores del reinici del servei de Rodalies després de dos dies sense trens i amb una revisió addicional de totes les línies i les vies, reclamada pels maquinistes, que es va portar a terme durant la tarda i la nit de dijous. En aquesta mateixa línia de l’R1 va tenir lloc dimarts passat un altre incident, quan un tren va descarrilar per la sortida d’un eix al col·lidir amb una roca caiguda a la via com a conseqüència del temporal, també sense causar ferits. Aquest nou incident va provocar que uns 50 maquinistes de Rodalies es concentressin de forma espontània a l’estació de Sants de Barcelona per demanar més garanties en el seu treball. “El que no pot ser és que ens donin uns certificats que diuen que tot és correcte, no només per a nosaltres, sinó per als 90.000 viatgers diaris de Rodalies, i que després un company que està fent la seua feina es trobi un despreniment i potser avui hi hauria hagut una altra notícia que ja no hi és”, va denunciar en nom dels maquinistes Elisabet Ramos.
El servei de Rodalies va ser ahir recuperant certa normalitat, amb certs retards en alguns trens, encara que les estacions es trobaven més buides del que és habitual per la desconfiança dels viatgers i el reforç del transport alternatiu, que es mantindrà fins dimecres vinent. La nit de dijous a divendres va arrancar la línia R2 nord i a les 6 hores ho van fer la resta, una vegada concloses les inspeccions addicionals acordades amb els maquinistes, encara que amb freqüències per sota de l’habitual.
Plantegen paralitzar el servei en punts de risc
El Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviaris (Semaf) va plantejar ahir la possibilitat de paralitzar el servei de Rodalies de totes les línies que tinguin categoritzat risc de lliscament, després del tall de l’R1 per un despreniment, i va afirmar que Renfe s’havia mostrat disposat a estudiar-ho. Aquesta era una de les mesures que, segons el sindicat, hi havia damunt de la taula en la reunió de seguiment feta ahir a última hora en què participaven el conseller de Presidència, Albert Dalmau; la consellera de Territori i Infraestructures, Sílvia Paneque; i la consellera d’Interior, Núria Parlon. També hi havia el portaveu de Renfe, Antonio Carmona, i el director general del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel. Al tancament d’aquesta edició la reunió no havia acabat.