NEGOCIACIONS
El diàleg a tres sobre Ucraïna acaba amb avenços
Les negociacions per la pau entre Rússia, Ucraïna i els Estats Units van continuar ahir als Emirats Àrabs Units mitjançant un diàleg “constructiu”. Així ho va definir el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, que va informar que el centre de la reunió van ser “els paràmetres per a un possible final de la guerra” i va valorar la implicació dels EUA.
“Semblaven gairebé amics”, va dir un funcionari de la Casa Blanca, que va avançar que “diumenge de la setmana vinent, si Déu vol, hi haurà una altra reunió en què impulsarem aquest acord cap a la seua conclusió final”.
Per la seua part, el Kremlin va reiterar la importància que Kíiv retiri les seues tropes del Donbàs.
Paral·lelament, diversos atacs de l’Exèrcit rus a la capital ucraïnesa i a Khàrkiv van deixar almenys un mort i 23 ferits.