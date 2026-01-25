SEGRE

Homenatge als advocats d’Atocha assassinats l’any 1977

Assistents a l’homenatge a la plaça d’Antón Martín. - EFE

Redacció

La ciutat de Madrid va retre ahir homenatge als advocats laboralistes assassinats per un comando d’extrema dreta al seu despatx del carrer Atocha el 24 de gener del 1977. Es va portar a terme la tradicional ofrena floral a la plaça d’Antón Martín davant l’escultura El Abrazo en record de Javier Benavides, Enrique Valdelvira, Javier Sauquillo, Serafín Holgado i Ángel Rodríguez. A l’acte van assistir diversos membres del Govern central.

