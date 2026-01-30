JUSTÍCIA
Un periodista defensa la veracitat del cas Pujol
Un dels periodistes que van destapar els comptes andorrans de la família Pujol Ferrusola, el subdirector del diari El Mundo, Esteban Urreiztieta, va defensar ahir en el judici que se celebra a l’Audiència Nacional la veracitat de les publicacions. Preguntat sobre com els va arribar la informació, i si l’excomissari José Manuel Villarejo hi va tenir alguna cosa a veure, es va acollir al secret professional i al fet que algunes eren d’un altre periodista ja mort.