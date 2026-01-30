El president Illa rep l'alta hospitalària i continuarà la seua recuperació des de casa
Segons els metges que l'estan tractant, el president "evoluciona favorablement"
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha rebut l'alta i sortirà aquest divendres de l'Hospital Vall d'Hebron - on portava hospitalitzat des de fa dues setmanes- i continuarà el tractament des del seu domicili.
En un comunicat enviat aquest divendres, els metges que l'estan tractant asseguren que el president "evoluciona favorablement" i expliquen que han decidit que segueixi la seva recuperació des de casa, amb l'atenció d'hospitalització domiciliària de l'hospital.
Illa va ingressar a la Vall d'Hebron el passat 17 de febrer per una osteomielitis púbica provocada per un bacteri.