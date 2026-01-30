SEGRE

El president Illa rep l'alta hospitalària i continuarà la seua recuperació des de casa

Segons els metges que l'estan tractant, el president "evoluciona favorablement"

El president de la Generalitat, Salvador Illa.

El president de la Generalitat, Salvador Illa.EUROPA PRESS

Publicat per
Agències

Creat:

Actualitzat:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha rebut l'alta i sortirà aquest divendres de l'Hospital Vall d'Hebron - on portava hospitalitzat des de fa dues setmanes- i continuarà el tractament des del seu domicili. 

En un comunicat enviat aquest divendres, els metges que l'estan tractant asseguren que el president "evoluciona favorablement" i expliquen que han decidit que segueixi la seva recuperació des de casa, amb l'atenció d'hospitalització domiciliària de l'hospital. 

Illa va ingressar a la Vall d'Hebron el passat 17 de febrer per una osteomielitis púbica provocada per un bacteri.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking