LABORAL
Treball pacta amb els sindicats i sense la patronal apujar l’SMI un 3,1%
Fins a assolir els 1.221 euros euros bruts mensuals en catorze pagues. La mesura podria beneficiar uns 23.000 lleidatans si s’aprova finalment
El ministeri de Treball va aconseguir ahir un acord amb els sindicats CCOO i UGT, però sense l’aval de les patronals CEOE i Cepyme, per apujar el salari mínim inteprofessional (SMI) un 3,1% l’any 2026, fins a arribar als 1.221 euros mensuals per catorze pagues, amb efectes retroactius des del dia 1 de gener, segons va anunciar el secretari d’Estat de Treball, Joaquín Pérez Rey, després de la reunió de la taula de diàleg. Un acord del qual es podrien beneficiar un total de 23.000 lleidatans.
“No hem pogut incorporar la patronal, com hauria estat la nostra voluntat, en aquest acord de diàleg social. Hem negociat sense alè, ens hi hem deixat la pell. Hem buscat propostes i contrapropostes perquè CEOE i Cepyme poguessin avui acompanyar-nos en la presentació d’aquest acord de salari mínim interprofessional, però finalment no ha estat possible”, va recalcar Pérez Rey.
El número dos de Treball va afirmar a més que el ministeri ha assumit també el compromís i “tirarà endavant” una reforma del decret de salaris mínims interprofessionals actual perquè els complements salarials no puguin ser absorbits, tal com reclamaven els sindicats. “No és possible que la pujada del salari mínim es perdi pel camí, no arribi a la butxaca de les persones treballadores. Reformarem les regles d’absorció i compensació”, va insistir Joaquín Pérez Rey.
El Govern central havia ampliat la seua proposta de deducció per a les empreses que augmentin el nombre de treballadors amb retribucions per sobre del salari mínim per incloure els autònoms ocupadors que tributin en l’IRPF, amb l’excepció d’aquells acollits al règim de mòduls. Però les patronals van qualificar de “fórmules trileres” la proposta fiscal del Govern central per compensar les empreses davant de la pujada de l’SMI allunyant la possibilitat de tancar un acord tripartit per a aquesta mesura hores abans de la reunió.
Per la seua part, el secretari general de CCOO, Unai Sordo, rebutjava abans de la reunió que la pujada del salari mínim del 3,1% pugui tenir un sobrecost fiscal per a les empreses i va insistir que és una alça “raonable”.