Aznar i Ana Botella apareixen a les factures de dos paquets enviats pel delinqüent sexual Jeffrey Epstein
L’entorn d’Aznar assegura que l’expresident no té "ni idea" i que "no coneix de res" el multimilionari mort
L’expresident del govern espanyol José María Aznar i la seua dona, l’exalcaldessa de Madrid Ana Botella, apareixen a les factures de dos paquets enviats pel delinqüent sexual Jeffrey Epstein entre 2003 i 2004, segons es desprèn de documents publicats aquest divendres per l’Administració de Donald Trump.
Els arxius publicats pel Departament de Justícia dels Estats Units mostren una factura de la companyia FedEx d’un paquet d’uns 220 grams enviat per Epstein i la seua llavors parella, Ghislaine Maxwell, el 2 de setembre de 2003 des de Nova York a La Moncloa als destinataris "president i Ana Aznar", que el van recollir el 4 de setembre.
El segon paquet, que pesava al voltant de 360 grams, es va enviar des de la mateixa direcció però a l’oficina de la Fundació per a l’Anàlisi i els Estudis Socials (FAES) al carrer Juan Bravo de Madrid. Aquest enviament es va registrar el 5 de maig de 2004, tot just dos setmanes després que Aznar deixés la Presidència del govern central, i el van recollir el 10 de maig.
D’altra banda, apareixen els noms de José Aznar, fill de l’expresident, i d’Alejandro Agag, el seu gendre i exdiputat del Parlament Europeu, a l’agenda telefònica d’Epstein. En aquest arxiu de prop d’un centenar de pàgines, hi ha els correus electrònics professionals d’ambdós. Tanmateix, l’aparició d’aquests noms en aquests documents no implica cap irregularitat o conducta il·lícita.
L’entorn d’Aznar assegura que no el coneix
Fonts de l’entorn d’Aznar han expressat la seua sorpresa pel fet que el nom de l’expresident del govern espanyol aparegui en aquests arxius desclassificats i han subratllat que ni el coneix ni té ni idea de per què figura el seu nom i es van realitzar aquests enviaments.
"Ni idea. No coneix aquest senyor de res", han assegurat a Europa Press fonts pròximes a Aznar, que reconeixen que al Palau de la Moncloa poden arribar molts paquets i enviaments destinats a Presidència.
Durant la jornada, les autoritats nord-americanes han publicat més de tres milions de pàgines addicionals –inclosos 2.000 vídeos i 180.000 imatges– dels documents relacionats amb Epstein, un mes després de la data límit que li donava la Llei de Transparència aprovada 'ad hoc' al novembre.