MOBILITAT
Els retards a Rodalies estan enquistats en més de mitja hora
Adif segueix amb el programa d’inspeccions de les vies per garantir la seguretat
El servei de Rodalies operava ahir divendres un altre dia més a batzegades, amb una dotzena de trams en els quals els viatgers havien de fer transbordament a autobusos i amb retards en algunes línies que superaven la mitja hora, a l’espera de recuperar la setmana que ve la normalitat anterior a aquesta crisi.
Segons l’última informació facilitada per Renfe, els principals retards s’estaven donant a la tarda a l’R4, entre Sant Vicenç de Calders i Sant Sadurní d’Anoia, on es podien superar els 30 minuts; i en les línies del sud, R13, R14, R15, R16 i R17, amb demores de més de 20 minuts.
Renfe va detallar que aquests retards són derivats de les limitacions de velocitat que s’estan aplicant per portar a terme les tasques d’inspecció de la infraestructura, mentre que es mantenien els reforços d’autobusos interurbans per facilitar la mobilitat. Al llarg del matí, l’R2 sud, que circulava a primera hora amb només dos trens per hora i sentit, va anar recuperant la normalitat.
El gestor ferroviari Adif va detallar que el programa d’inspeccions d’elements, com per exemple els talussos, preveu una vigilància les 24 hores del dia amb personal desplaçat a cada un dels punts que es considera vulnerable.
Per la seua part, el president del Govern central, Pedro Sánchez, va prometre ahir als familiars de les víctimes dels accidents ferroviaris d’Adamuz i Gelida que l’Estat continuarà treballant per oferir-los respostes i arribarà “fins al final” per aclarir-ne les causes. L’endemà de la missa funeral a Huelva pels difunts en l’accident del 18 de gener a Adamuz –al qual Sánchez no va acudir– va afirmar que no “miraran cap a un altre costat” i va prometre millores, “en tot el que hàgim de millorar”.
D’altra banda, personal d’Adif va començar dijous els treballs de reparació de la via del tren al seu pas per Adamuz.
S’eleven a 46 les víctimes mortals d’Adamuz
La mort d’una dona que es trobava ingressada a l’UCI de l’Hospital Reina Sofía de Còrdova eleva fins a 46 les víctimes mortals arran de l’accident ferroviari ocorregut a Adamuz (Còrdova) el passat 18 de gener, segons van informar fonts de la Junta d’Andalusia.