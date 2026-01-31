SALUT
Illa surt de l’hospital i seguirà el tractament des del seu domicili
Abandona el centre caminant però amb crosses i el temps de recuperació és de vuit setmanes. Els metges destaquen que la seua evolució és molt favorable
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va sortir ahir de l’Hospital Vall d’Hebron per continuar el seu tractament des del domicili. El cap de l’Executiu, diagnosticat amb una osteomielitis púbica, va abandonar l’hospital “caminant amb crosses” i el temps de recuperació és de vuit setmanes, segons va informar l’equip mèdic.
El gerent del Vall d’Hebron, Albert Salazar, va destacar l’evolució “molt favorable” del president –que marcarà el temps real de recuperació– i va explicar que seguirà l’actual tractament antibiòtic endovenós en format d’hospitalització domiciliària, perquè “necessita que li arribi la màxima quantitat possible d’antibiòtic al lloc de la infecció”.
Respecte a la reincorporació a la feina al capdavant del Govern –ara mateix el substitueix el conseller de Presidència, Albert Dalmau–, els metges van indicar que ja pot fer tasques de despatx, però que encara no pot viatjar.
A més, van remarcar que la “bona forma física” ha contribuït a una evolució “molt favorable”, i que durant els quinze dies en què ha estat ingressat va poder començar la rehabilitació de les extremitats inferiors. “Una infecció d’aquest tipus no és una banalitat, és una malaltia considerable”, van dir.
Quinze dies de dubtes
Illa va arribar a l’Hospital Vall d’Hebron el passat 17 de gener afligit de dolor i amb problemes motors a les cames, i va ser ingressat per una osteomielitis púbica, una inflamació òssia causada per una infecció bacteriana del microbi Streptococcus dysgalactiae.
Quan es va comunicar el diagnòstic, el passat dilluns 19 de gener, l’equip mèdic ja va estimar que el president estaria dos setmanes ingressat per rebre tractament antibiòtic endovenós i rehabilitació fisioterapèutica que li permeti recuperar la mobilitat minvada. Segons van indicar en el moment del diagnòstic els doctors de l’Hospital Vall d’Hebron, l’osteomielitis púbica és una patologia infecciosa poc freqüent però que té bon pronòstic, ja que els pacients acostumen a tenir una recuperació completa, no només de la infecció sinó també de la disfunció motriu.