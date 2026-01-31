JUSTÍCIA
Investigat per finançar Hamas amb 600.000 € des de l’Hospitalet
Un home va ser detingut dimarts pels Mossos d’Esquadra i posat en llibertat ahir acusat de finançar el grup terrorista palestí Hamas. L’home, de 38 anys, nacionalitat xinesa i propietari d’una perruqueria a l’Hospitalet de Llobregat, va enviar uns 600.000 euros mitjançant 31 transferències de criptoactius a diverses direccions vinculades a una entitat que, presumptament, era utilitzada per Hamas per finançar-se.
La investigació, que continua oberta per determinar la relació de l’acusat amb l’organització, es va iniciar el juny de l’any passat, arran d’una operació per estafes i blanqueig de capitals. El jutge li ha tret el passaport i li ha prohibit sortir de territori espanyol.
Els agents, a més, van intervenir més de 100.000 euros en efectiu, joies de luxe, al voltant de nou mil puros, elements informàtics i dos armes, a més de bloquejar criptoactius de diversos comptes bancaris vinculats al detingut. En total, el valor de tots els efectes intervinguts i actius bloquejats supera els 370.000 euros.